C. Tangana, primer artista tres semanas Nº1 este 2021

Estuvo dos semanas consecutivas en primera posición en enero, y desde que fue desbancado no había abandonado la zona caliente de la lista. Ahora, coincidiendo con la festividad del patrón de su ciudad (San Isidro, de Madrid), C. Tangana regresa al número uno con Tú me dejaste de querer, la canción en la que se acompaña por el Niño de Elche y La Húngara y que ha supusto el espaldarazo definitivo a su carrera. Lo hace subiendo desde el #4 y tras 25 semanas en el chart.

Este clásico instantáneo de rumbachata es emblema de su último álbum, El Madrileño, que ha liderado la lista de ventas de álbumes en nuestro país varias semanas. Tuvo el debut más arrollador en Spotify de un disco español: consiguió un total de 5,3 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. “Mi sueño es que sea un disco que influya en las nuevas generaciones, que marque la diferencia”, confesó en una entrevista para LOS40.

Máximo exponente de la música urbana en España, Pucho Álvarez Alfaro ha logrado algo muy difícil: que su original propuesta, en la que caben sonidos de lo más dispares (la mayoría, procedentes de las raíces del folclore: flamenco, son cubano, rumba; pero también rock y música brasileña), suscite una acogida masiva. No solo se ha convertido en un artista de éxito sino en un fenómeno social, y ya abarca otros ámbitos como el de la moda, con el lanzamiento el pasado abril de su propia firma de ropa, Late Checkout. Castizo por excelencia, vuelve a triunfar por San Isidro: ¡enhorabuena!