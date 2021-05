Jon Kortajarena nos pide que normalicemos el amor no sexual entre hombres

Jon Kortajarena, además de modelo y bilbaíno internacional, es un hombre comprometido con diferentes causas. Le hemos visto concienciar sobre el medio ambiente y también apoyar la causa LGTBi. Ahora, se ha propuesto otro objetivo y nos ha hecho una petición.

“Normalicemos (también) el amor no sexual entre hombres. Ya está bien de no poder mostrar nuestra vulnerabilidad por el qué dirán, por si se puede malinterpretar, por si se puede cuestionar nuestra hombría”, escribía en sus redes sociales. Ya sacaba este tema Miguel Bosé en su mítica canción de Los chicos no lloran.

Los sentimientos y las emociones no son femeninas. Los hombres también los tienen y el modelo nos pide que dejemos que todos ellos los muestren sin ningún tipo de prejuicio. Está claro que no sólo las mujeres tienen territorios que conquistar y él ha querido dejarlo claro.

“Ser un hombre no depende de la sexualidad que cada uno elija, depende de su comportamiento, de su corazón y de sus valores. El concepto de masculinidad evoluciona (gracias a Dios) y entre todos tenemos que darle la bienvenida”, añadía haciendo alusión a la evolución de género que estamos experimentando en los últimos años.

Fuera etiquetas

Al final, todo se reduce a un problema de intolerancia y de etiquetas, esas que sirven para dividir y encasillar y no apuestan por el aperturismo. En el amor, cada vez son más los que borran las barreras. “Las etiquetas nos encasillan y nos atan, el amor nos hace libres. Viva el amor! En cualquiera de sus versiones”, terminaba compartiendo Kortajarena.

Y lo hacía junto a un cartel en blanco y negro con una frase que resume este mensaje que ha querido compartir y que muchos amigos han querido apoyar y aplaudir.