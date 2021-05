Antonio Canales da explicaciones sobre su gran mentira en ‘Supervivientes’

Antonio Canales ha sido uno de los protagonistas de la última entrega de Sábado Deluxe. Durante su entrevista ha aclarado la gran mentira que le costó su participación en Supervivientes, o por lo menos, eso es lo que él cree.

En una de las nominaciones en las que el bailaor dando su voto junto a Olga Moreno, negó que Fidel Albiac hubiera estado viviendo en su casa y habló maravillas de Antonio David Flores. con sus palabras, sin él saberlo, negaba a Rocío Carrasco que había contado lo de su marido en su docuserie.

“Cuando tú en la palapa me haces esa pregunta, un poco indiscreta. Yo llevo allí casi tres semanas durmiendo al raso, pasando mucha hambre, centrado en mi concurso de Supervivientes, entregado y dándolo todo y, de repente, me suena Fidel. Yo estaba más cerca de pensar en un bocadillo de calamares que en tu pregunta. ¿Por qué Fidel? Claro, rápidamente… Rocío. Yo cuando salgo de España no he visto el documental ni en qué iba a desembocar todo. No te contesté y lo que hice fue tirar balones fuera porque a mí no me gusta hablar de mis compañeros y menos si son amigos y casi familia. Con lo cual, no te iba a dar una noticia ahí cuando después yo iba a estar incomunicado, aislado”, fue la explicación que le dio a Jorge Javier Vázquez.

“Yo lo que quise era guardarles las espaldas a ellos por el cariño que les tengo y porque son, no amigos, familia mía”, confesaba, dejando claro que siempre iba a tener un sitio en su casa.

Pero es consciente de que la postura que tomó le salió mal. “El tiro sale por la culata porque yo, sin saberlo, se empieza a tirar de esa madeja y a montar toda esta montaña de conjeturas. Y mi mentirijilla piadosa me va a pasar factura, tanto que se empieza a desgastar mi personaje hasta que salgo de Supervivientes. Cuando voy al directo y entran Mónica y Belén a hablar es cuando me di cuenta de que estaba pasando algo grave”, relató.

Ahora, está claro que Rocío Carrasco no mentía y que lo de Canales no era cierto. “Estaba intentando cubrir a Fidel y Rocío que nunca les ha gustado que se hable de ellos y no iba a contar que había estado en casa con la tita Malen y los niños en casa porque no me da la real gana, porque yo gano más callando que hablando”, explicaba para defenderse.

En cuanto a su relación con Olga Moreno aseguraba que “no la conocía de nada. Ni sé que lleva 20 años con Antonio David, ni sé que tiene una hija. Puedo prometer y prometo, porque, además, estamos todo el día microfonados, que ella en ningún momento me intenta… yo tampoco lo hubiera permitido. Yo estaba con los bichos, las picaduras y tanta hambre, que no me iba a poner de su marido ni de nada, es una cosa absurda”.

Asegura que sólo dijo que Antonio David era simpático porque lo había oído durante un encuentro con bailaores en Málaga. Y aclaró que su celebración con Olga era por el chorizo que había ganado. Algo que no terminó de creerse Belén Rodríguez.

Su pasado con las drogas

También habló durante la entrevista sobre su pasado relacionado con las drogas. Contó que todo empezó cuando se separó de su mujer, Malena, y comenzó otra relación con un hombre que acabó dejándole para irse con otra mujer con la que acabó casándose. Eso hizo que “perdiera la autoestima”.

Cayó en un pozo del que le costó dos años salir. “Tenía 41 años y llegué a tocar el infierno, pero no me quedé en él”, asegura sobre cómo se sentía en aquellos momentos en los que cayó en la droga y derrochó grandes cantidades de dinero. Estuvo dos años sin bailar y se sentía solo. “Hubo momentos en los que pensé tirarme por algún lugar porque no podría estar así”, confesaba.

“No perdí todas mis propiedades porque mi padre se encargó de ir cogiendo cosas o de ir comprando las cosas que yo fui vendiendo”, relataba sobre su pasado. Acabó pidiendo ayuda y estuvo un mes interno en un centro: “Me daba vergüenza reconocerlo”.

Finalmente encontró la salida y salió del pozo.