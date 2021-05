Melyssa confiesa en ‘Supervivientes’ que Tom le pidió una nueva oportunidad antes de volver a Honduras

La historia de Tom Brusse y Melyssa Pinto es una auténtica montaña rusa que pasa por distintas fases y niveles a medida que transcurren los meses. Se conocieron en Mujeres y Hombres y Viceversa y arrancaron un noviazgo que llegó a La isla de las tentaciones con algunas dudas.

Fue en el Caribe donde ella se convirtió en la víctima de la historia cuando su chico empezó una historia con una de las tentadoras: Sandra Pica. Ni huir de la villa en busca de Tom, pudo salvar aquella relación.

Parece ser que una vez expulsados del programa y antes de regresar a España volvieran a compartir una noche. Pero ya de vuelta el francés inició una relación con su nueva conquista con la que ha recorrido diversos platós hablando de lo bien que estaban… a veces. Porque la fama de mujeriego que le precede le ha causado más de un problema.

El caso es que Melyssa y Tom han vuelto a coincidir en un reality, en Supervivientes, y su relación vuelve a darnos una de cal y otra de arena. Parece que se habían convertido en un apoyo el uno para el otro, hasta que llegó Sandra. Su intención era poner punto final a su relación con Tom. Había descubierto, en su ausencia, que era más feliz sin él. Aunque las malas lenguas apuntan a que se ha ilusionado con Julen, un extronista con el que entrena.

El mal rollo

Después de varios días en Honduras, ahora no está claro cómo va a terminar esta historia que parece haber dejado una puerta abierta cuando este concurso finalice. Lo que sí ha conseguido la visita de Sandra es dinamitar la relación entre Tom y su ex.

Parece ser que Melyssa no acaba de creerse la ruptura de la pareja y cree que ha sido un montaje para poder estar juntos en el programa. Además, le ha molestado que este reencuentro se produjera en su cumpleaños privándola a ella de recibir el cariño de alguno de los suyos.

En Conexión Honduras hemos podido ver unas imágenes inéditas de lo que ocurrió en la palapa entre ellos. "Me dicen que yo soy repetitiva, claro, es que siempre repito la verdad. El que miente no sabe... Otro día me da igual lo que hagáis, pero en mi cumpleaños me molesta", explicaba Melyssa. "No es mi culpa, yo no trabajo aquí. Siempre vuelve...es el karma", se ha defendido Tom. "Eres un homosapiens", terminaba descalificándole ella.

Bombazo

Y ahí no queda la cosa porque ha llegado el bombazo este lunes. “Me están contando en directo, desde Honduras, que se está liando una muy gorda porque, en grupo, Melyssa está confesando que antes de entrar en Supervivientes 2021, Tom y ella se plantearon darse una segunda oportunidad”, soltaba Jordi González impactado, como el resto de colaboradores.

“Por favor, cuéntaselo a Sandra Jordi”, pedía la madre de Sandra Pica que no parece muy contenta con la relación de su hija con el francés. Algo que Jordi le aseguró que no podía hacer.

“Fue Tom quien le pidió a Melyssa, por favor, una segunda oportunidad, antes de empezar a concursar, exactamente tres días antes, quizás fueron cuatro. Cuando estaban ya con el equipaje hecho”, añadía Jordi sabiendo lo que esta información suponía.

De momento no hemos podido saber más detalles, pero está claro que será un tema que dé mucho de qué hablar en los próximos días. Este martes, Carlos Sobera sacará el tema.