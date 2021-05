Sandra Pica se va de ‘Supervivientes’ dejando una puerta abierta a su relación con Tom Brusse

Sandra Pica llegó a Supervivientes para decirle a Tom Brusse que ya no estaba enamorada de él y que se había dado cuenta, en su ausencia, de que era más feliz sola. Pero, una cosa es pensarlo en España y otra muy distinta decírselo al francés en la cara. Empezó fuerte y convencida, pero con el paso de los días, su decisión ha ido flaqueando.

Por mucho que algunos de sus compañeros hayan puesto en duda su ruptura, ellos se han mantenido al margen y han intentado hablar las cosas y averiguar en qué punto está su historia. El pasado jueves Jorge Javier Vázquez le daba a Sandra la oportunidad de quedarse en la isla hasta este lunes. Fue Tom el que tomó la decisión y, finalmente se quedó. Su intención era reconquistar a su chica.

Han pasado los días y ha llegado la hora de las despedidas. Jordi González contactaba con ellos, que estaban solos en la playa para preguntarles cómo estaban. “Él sabe que yo me voy un poco como vine, en el sentido de dejar la relación en un paréntesis porque yo no quiero volver a España y en dos semanas estar igual que antes de venir. Pero yo a él le he prometido y sabe que soy de palabra que cuando él llegue a España yo voy a ser la primera que esté en casa, que va a hablar con él y que, si luego necesita otra oportunidad, después de la persona que he conocido aquí, realmente he visto que ha valorado lo que yo tanto le he pedido, ahí tendrá su momento”, aseguraba Sandra.

Empieza la reconquista

El francés, que le ha visto las orejas al lobo, lo tiene claro: “Hay que luchar, pero a velocidad de 1000 km, vamos a luchar porque no la quiero perder, la quiero en mi vida, la amo con toda mi alma y he visto el peligro de que podía perderla y eso no va a pasar una segunda vez”.

Y después le pedía un minuto a Jordi para decir unas palabras: “Me gustaría pedir perdón a toda su familia por el daño que hice a su familia también. Les quiero mucho y, sobre todo, a Sonia que te quiero mucho y, de verdad, lo siento por todo”.

Jordi González le preguntaba a Sandra si la despedida sería con besos. “Yo no me quiero ir de aquí y dejarlo más confundido o confundirme yo al volver. Si yo se lo he dicho, no es que no pueda, pero no quiero cagarla. Yo vine aquí con una idea, soy una persona que me he dado cuenta de que soy una montaña rusa, es duro ahora despedirme, aparte él sabe que para mí era un sueño. Y he estado aquí y se remueven muchas cosas y realmente en pocos días, no me quiero imaginar lo que cambia esta gente cuando está aquí meses. Es una locura”, explicaba.

Despedida

Una vez desconectaba Jordi con ellos, seguían a lo suyo. “La única cosa que a mí me gustaría ahora hacer es irme contigo, no quedarme aquí. He venido solo a concursar, pero ahora que estás aquí, cojo mis maletas y me voy contigo”, le decía Tom a Sandra.

“Es algo que habíamos hablado esta mañana, ahora mismo yo no me encuentro preparada, y ayer también lo hablamos”, le contestaba su chica que no lo acababa de ver claro. Y entonces entraba Carlos Alba para despedirse y preguntar cómo quedaba la cosa entre ellos.

“Se ha quedado en que, cuando él vuelva a España, tiene su oportunidad para demostrarme lo que él siente o lo que él dice. Ha hecho ahora algo que me ha matado cuando ha pedido perdón a mi familia públicamente”, decía Sandra entre lágrimas, “a mí eso… porque sabe lo importante que es para mí mi familia, y que haya tenido esa valentía…”, contestaba Sandra. Luego le tocaba despedirse de los que han compartido estos días con ella.

Está claro que todavía quedan muchos capítulos, y eso que Sandra todavía no sabe que Tom le pidió una segunda oportunidad a Melyssa, tres días antes de volar a Honduras.