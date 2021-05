El Maestro Joao da la vuelta a la historia de Marta López y Tom Brusse en ‘Supervivientes’

Marta López no se llevaba nada bien con Melyssa Pinto en Supervivientes. Algunas teorías apuntaban que era porque a la colaboradora le gustaba el francés y por eso no soportaba que hubiera un acercamiento entre la ex pareja. Gloria Camila fue una de las que apoyó esta idea.

Pero una vez que se le dio la palabra a la implicada, ella negó rotundamente que a ella le gustara su compañero. "No me gusta Tom, no me ha gustado nunca, nada, cero, ni me va a gustar”, aseguraba con rotundidad y un poco de enfado por tanta habladuría.

“Aquí hay una persona, lo siento porque sé que te voy a poner en un compromiso, que es el Maestro Joao que me parece muy fuerte que nadie haya dicho nada porque tú sabes, lo hemos hablado muchas veces, qué te ha dicho Tom de mí y qué te he dicho yo de Tom", le decía a su amigo con el ánimo de que se mojara con esta historia.

Y el vidente, que no es muy de dejar pasar las oportunidades, tuvo su momento al explicar la historia. “A Tom le gustaba muchísimo Marta. Le ponía muchísimo y hablaba con ella desde mi teléfono. Quería hablar con ella, pero es cierto que decía 'Si no estuviera con Sandra...’", explicaba.

Tom tomaba la iniciativa

Aunque Marta matizaba sus palabras para no dar pie a confusiones: "A mí Tom jamás ha intentado hacer nada, que quede claro, pero sí que es verdad que es como yo puedo decir que me encanta Álex González", aclaraba Marta. "Nunca fue Marta la que le siguió a él. Ella decía que era un crío y que no le gustaba nada", añadía Joao.

Marta explicaba lo que creía que pasaría si Sandra rompía con él: “Tom es una persona que está más enamorado de él que de nadie y creo que es una persona que se puede recuperar de una relación así. Ha tenido varios momentos con Sandra y creo que se puede recuperar bien. Mañana le puede gustar Sandra y pasado, otra persona. Pero creo que me he equivocado porque le he visto llorar por Sandra”.

Eso sí, no cree haberse equivocado con Melyssa y sigue asegurando que no la tiene ninguna manía, pero que no soportaba que fuera una mentirosa.