Anitta no da crédito al vídeo que le envían de su perro: “¿Esto es en serio?”

Anitta y su perro Plínio son inseparables. El galgo italiano forma parte de la familia de peludos que acompaña a la brasileña. Este, incluso, tiene su propia cuenta en Instagram.

Es indudable que la cantante siente verdadera pasión por su perro, y viceversa. Eso es lo que ha demostrado en una de sus últimas publicaciones, en la que vemos cómo ambos se reencuentran y se funden en besos y abrazos. Plínio, incluso, ladra y llora de la emoción.

Pero eso no es todo. Anitta también ha demostrado que su perro vive entre algodones. Y es que antes de subirse al avión para visitarla, Plínio visitó un spa para darse un masaje y así viajar relajado. ¡Lo que lees!

"Este era Plínio ayer en el spa antes de subirse al avión para reencontrarse conmigo. ¿Es en serio? ¿Un MASAJE? Este perro está teniendo una vida de lujo. No puedo", dice la brasileña en la descripción del vídeo.

Artistas como Sebastian Yatra no han podido evitar reaccionar al vídeo publicado por su compañera. "LOL" ha sido su respuesta, a la que han respondido algunos seguidores de la cantante con emojis de risa y aplausos.

Anitta está de enhorabuena. Hace unas semanas vio la luz su nuevo tema Girl From Rio, en cuyo videoclip ha presumido de familia. Y es que una de las mayores sorpresas de su vida también aparece en este proyecto. La artista descubrió hace poco que tenía otro hermano, por lo que no dudó en invitarlo para así formar parte de esta nueva y especial etapa. "La madre de Felipe vio a mi padre en televisión conmigo y reconoció que era su padre. Me quedé completamente en shock y no pude concentrarme más en la canción. Fue entonces cuando los productores me dijeron que debía poner esta historia en la canción", explicaba nuestra protagonista.

La cantante ha demostrado que siente verdadera pasión por los suyos. Y, por supuesto, Plínio está incluido en su familia.