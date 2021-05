Candela Peña sobre las amenazas de muerte hacia su hijo: “Esta mierda de ser humano me tiene trinchada”

Hace unos días, Candela Peña le contó a David Broncano en La Resistencia, que de camino al programa había sufrido un ataque de ansiedad. Que iba en el coche cuando empezó a sufrir una fuerte presiónel pecho. Pensó que era cosa de la ropa que le apretaba y se quitó el body que llevaba. Iba conduciendo con el pecho al aire cuando se dio cuenta de que no era eso.

Está claro que hay algo que le atormenta y parte de culpa pueden tener las amenazas que está recibiendo. Amenazas de muerte hacia su hijo que ha querido compartir a través de sus historias de Instagram.

“Esta mierda de ser humano me tiene trinchada”, reconocía mientras mostraba cómo bloqueaba a ese usuario en Instagram. “Todos del mismo ser deplorable”, añadía junto a varios de esos mensajes tipo: “Qué pasa con tu hijo, le voy a matar" o "Va a morir pronto tu hijo".

Desde luego, mensajes que afectarían a cualquier persona, sobre todo a cualquier madre. Ella está sufriendo este acoso y ha querido compartir un mensaje a modo de reflexión.

La moraleja de la historia

“Os deseo, a todos, una feliz noche. Esto lamentablemente es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quien apague nuestro camino porque la luz va en cada uno de nosotros... Quien no tenga que se apague solo... No más MALTRATO, VIOLENCIA, AGRESIÓN, AMENAZAS. Gracias y fin al espacio a la basura”, escribía dejando claro que no va a dejar que esto le afecte.

Lo que no sabemos es por qué este usuario siente tanta animadversión hacia la actriz como para cruzar los límites, pero no hay justificación para lo que está haciendo. Desde luego, la actriz cuenta con muchos apoyos.

Su hijo Román es el centro de su vida y no está dispuesta a que nadie le toque, en ningún sentido. Y no va a consentir que esta persona, desde luego, lo haga.