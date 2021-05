Esperada reacción de Sandra tras el bombazo de Melyssa sobre Tom en ‘Supervivientes’

Sandra Pica se marchaba de Honduras y todos los que han compartido con ella estos últimos días en Supervivientes se han despedido de ella. Algunos con más cariño que otros. Parece que Gianmarco no será uno de los amigos de la novia de Tom.

“Qué cara de alegría tiene. Lo que no ha sonreído estos días lo sonríes ahora. Yo no soy hipócrita, no voy a decir nada porque no voy a mentir, de verdad. El placer para ti y sigue tu concurso”, le decía Sandra al italiano.

Otra de las despedidas tensas era con Melyssa. Nada más acercarse Tom le ha empezado a hacer reproches. “A mí me han dicho que viniera a despedirme de Sandra, no a discutir contigo", le recriminaba Melyssa.

Sandra por su parte le echaba en cara que hubiese dicho que iba a nominar a Tom. “Yo sí, Sandra, yo no te tengo ningún rencor, pero es que me parece surrealista esta situación. Me parece que se está intentando crear un espectáculo de algo entre nosotros que no hay. No voy a entrar en todo esto que queréis crear”, estallaba la supervivientes.

Sandra le ha echado en cara que delante de una cámara ofreciese esa postura conciliadora y por detrás fuera todo lo contrario. Y enumeró una serie de insultos fuertes que había recibido de su parte a través de mensajes que le había enviado a Tom.

La gran confesión

Melyssa no podía más por la impotencia y aunque no quería en un principio, ha acabado desvelando el bombazo del momento: “Él a mí, antes de entrar aquí me dijo un día que le diera una segunda oportunidad que había cambiado. Y yo le dije ‘si tú hubieras cambiado no me estarías diciendo eso teniendo novia en casa. Si no me respetas a mí, respétala a ella’. Eso fue lo que le dije, que te respetara’”, le contaba a Sandra que optaba, entre risas, por no creerla y apostar por Tom que no paraba de negar estas afirmaciones.

Acabó despidiéndose de Sandra diciéndole que ella sabía que no mentía, aunque, como era de esperar por lo que hemos visto hasta ahora, se negaba a dar crédito a sus palabras.

Por su parte, Tom se quedaba con Sandra intentando convencer a su todavía chica de que lo que había dicho Tom era mentira. “Ella lo ha dicho para que me vaya mal y punto”, reaccionaba Sandra. “Claro, ¿por qué lo ha dicho él y no el primer día?”, preguntaba Tom que terminaba llorando por la impotencia. Amenazó con irse, pero Sandra acabó de convencerle para quedarse.

Despedida entre lágrimas

“No le des el gusto, no la mires, como una piedra, no la mires. No entres en sus provocaciones. Si lo único que dices es que queremos un minuto a su costa, pero quién se cree que es, si el millón de seguidores que tiene es por victimizarse por lo que tú y yo hicimos y no parar de llorar, llorar y llorar. Si encima te tenía que dar las gracias”, le decía a su chico al que le pedía que no se derrumbara y disfrutara del concurso.

Melyssa, por su parte, estallaba en la barca con sus compañeros. No podía dejar de llorar por la impotencia que sentía ante la negación de Tom. “Me dice, ‘ni muerto volvería contigo’, ¿pero es que tú te crees que yo volvería contigo?”, decía mientras explicaba todo lo que había sucedido y pidiendo que, por favor, la dejaran ya en paz.

Está claro que en este trío no va a haber paz nunca.