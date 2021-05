Al parecer, Sandra no ha dejado la puerta tan abierta a Tom en ‘Supervivientes’ y no descarta a Julen

Sandra Pica ya se ha despedido de Tom Brusse en Supervivientes. Llegó a Honduras con la intención de romper con su novio porque se había dado cuenta de que era más feliz sin él. Pero con el paso de los días las dudas parecieron ir surgiendo. O eso es lo que se veía desde fuera, pero la catalana lo ha negado.

Una vez abandonada la isla, Carlos Sobera conectó con ella en Tierra de nadie, ya tranquila desde su habitación de hotel. Eso sí, quiso preguntarle cómo estaban realmente las cosas entre ella y Tom.

"La frase de que me he removido es cierta. Al final son muchas semanas y el verlo… Ya no fue el primer momento, fue ir pasando los días, vivir como ellos, la situación en la que se encuentran, te hace empatizar más con sus sentimientos. Pero al final, él sabe que cada vez que me ha preguntado si he cambiado de decisión le he dicho ‘no, me remuevo, pero no’. Por eso yo digo cuando Jordi me dice darle un beso, ‘no, porque, aunque yo ahora mismo pueda decir me he removido, sabía que, cuando le dejara de ver me iba a pasar lo mismo. Y me ha pasado, me siento bien, me sabe mal por él, pero no le echo de menos”, aseguraba dejando claro que, para ella, esta relación había acabado.

La actitud de Tom

El presentador le explicaba que no era así como parecía que lo había entendido Tom. “No es una persona que no haya entendido. Él entiende perfectamente, pero él tiene una mentalidad muy positiva de ‘todo se puede, todo va a salir bien, voy a luchar’. Eso no significa, que él luche, que yo ceda. No sé lo que pasará cuando él vuelva a España, a lo mejor él allí se da cuenta de otras cosas también”, aclaraba.

“¿Que él quiera demostrar?, que haga lo que sienta, otra cosa es que le funcione. Cuando digo ‘te espero’ es lo que he dicho siempre ‘cuando llegues no habré salido corriendo de casa, vamos a hablar’, no es un ‘te espero’ sentimentalmente. La relación, hay un paréntesis de ‘ya se verá’, pero ahora mismo no hay relación. Lo que pasa que, a lo mejor, en lugar de decirle, ‘estás solo’ como el primer día, que fui muy fría por el estado de shock en el que me encontré, en lugar de decírselo así, intenté ser más suave porque creo que, si durante cinco días, ya te he dicho lo que hay… Ya el sábado pedí salir de la isla porque no podía más de decirle tantas veces que no”, seguía explicando sobre lo que ha vivido estos días.

Una nueva ilusión

Desde plató, Marta López, le decía que alguien cercano le había asegurado que ella iba diciendo que sentía algo por Julen y, al final, no le ha quedado más remedio que confesarlo. “Julen es mi amigo, me siento super a gusto con él, me lo paso increíblemente bien, pero es que de ahí no hemos pasado. ¿Qué me llama la atención? Puede ser”, dejaba caer.

De momento no sabemos lo que pasará entre Tom y Sandra, pero ella parece tener las cosas claras.