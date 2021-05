¿Quién es Sara Sálamo?: 5 claves que definen su posicionamiento en redes sociales

Sara Sálamo es una de esas mujeres que cada vez tiene más relevancia social, no hay más que ver sus redes sociales para ver cómo se van multiplicando sus seguidores. Ya ha superado los 895.000 y subiendo. Pero, ¿a qué se debe el éxito de esta actriz cuya influencia va más allá de su profesión?

Su naturalidad y cercanía a la hora de compartir su vida ha generado una simpatía que le hace ganar adeptos. Ha tomado relevancia en cuestiones de maternidad y feminismo. No duda en transmitir sus ideas y de mostrar su vida en común junto al futbolista Isco Alarcón.

Juntos han formado una familia con la que muchos se pueden identificar al margen de las comodidades que les da la estabilidad económica que han conseguido con sus profesiones.

Hemos echado un vistazo a su Instagram para resumir en 5 claves quién es Sara Sálamo.

#1. Maternidad

Uno de los campos en los que ha obtenido más relevancia es en el de la maternidad. Desde que el 28 de diciembre de 2018 anunció su primer embarazo, no ha dejado de compartir una versión realista de lo que es la maternidad desde el embarazo hasta el nacimiento, post parto y educación de un niño.

“Ser madre ha multiplicado mi empatía, mi prudencia y tantas otras cosas... Pero, sobre todo, mi capacidad de amar (antes pensaba que era infinita... Qué equivocada estaba) También ha hecho que idolatre más a mi madre. Y a mi abuela. Y, en general, la figura de la mujer”, escribía el última Día de la Madre.

Es consciente de que ser madre no es una tarea fácil. Ella tiene ya dos pequeños y no duda en compartir tanto lo bueno como lo menos amable como, por ejemplo, los problemas de pérdida de pelo que ha sufrido con sus embarazos.

Además, está centrada en romper tabúes. Uno de ellos el de la lactancia materna. Es algo natural y no hay por qué esconderlo y de ahí que haya compartido imágenes de los momentos en los que amamanta a sus pequeños tanto en casa como en algún lugar público.

#2. Feminismo

Es una mujer de su época y eso pasa por ser independiente y empoderada. Es de las que apoya la causa feminista y lo ha demostrado en muchas ocasiones.

“Quien no se mueve, no siente las cadenas. #8M Ahora el problema es vuestro. Me refiero a quien se irrita por la lucha de un movimiento igualitario y que frena cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre nosotras por costumbrismo, tradiciones o por cualquier otra excusa absurda. Porque para nosotras se acabó el “calladita estás más guapa”. #8M”, escribía el último Día de la Mujer.

#3. Concienciada

En más de una ocasión ha mostrado también su apoyo a diferentes causas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. No hace demasiado nos recomendaba un documental de Netflix.

“Estamos reventando el planeta a un ritmo de vértigo... Si estáis concienciados con el vertido de residuos plástico en los océanos, preparaos para descubrir los terribles datos de la pesca comercial. Si queremos frenar un poquito el cambio climático, quizás es momento de dejar los mares un poco en paz. 💔 🌊 #seaspiracy @netflixes”, escribía para sumar adeptos en la lucha.

No es la única causa social que la motiva. También la hemos visto recordarnos la tragedia que se vive en Siria. “15 de marzo de 2011. Ese día comenzó el horror. Hoy se cumplen diez años de una guerra y una crisis humanitaria que aún no sabemos cuándo acabará. 💔 @unicef_es #siria”, recordaba en este triste aniversario.

#4. Enamorada

No hay nada que guste más que una historia de amor y la de Sara Sálamo e Isco Alarcón es de las que podrían ser el argumento de cualquier novela romántica. Actriz y futbolista que comenzaron una relación en 2017 y pronto tuvieron la certeza de que estaban hechos el uno para el otro.

Comparten dos hijos y una historia llena de amor y pasión. Y por compartir, hasta comparten tatuajes. “Llevarte en la piel... Símbolos que parecían aleatorios y nos cambiaron la vida 🥐💙 #deaquiAmarte @iscoalarcon Tener, también, a Theo y a Piero tatuados ya no es solo una forma de hablar 💙 Gracias @bernitattoo por todo. Por formar parte de mis huellas más significativas”, escribía tras tatuarse en la piel un cruasán a juego con el de Isco.

El pasado 21 de abril le felicitaba con una auténtica declaración de amor: “Despertarme y elegirte hoy de nuevo. Ayer también lo hice. Y el día anterior. Y ojalá mañana... ¡Y pasado! Porque, para mí, eso es lo importante. Que nos seguimos eligiendo entre tantas opciones a diario. Eso, y que nunca podré estar lo suficientemente agradecida de que te cruzaras en mi camino para darme lo más valioso que tengo... Esos niños que me derriten el alma”.

#5. Profesional

Es pareja, es madre, es mujer concienciada y es profesional. Sara nunca ha dejado de lado su vocación de actriz que sintió siendo solo una niña cuando participó en el doblaje de un cortometraje de su padre.

Desde entonces no ha parado por conseguir metas y lograr objetivos en esta profesión que le ha hecho participar en diversas series de ficción como Brigada costa del Sol o B&B, de boca en boca.

También la hemos podido ver en películas como El año de la furia, la última en la que hemos podido verla el pasado 2019; Todos lo saben, junto a Penélope Cruz, Javier Bardem o Ricardo Darín; o Tres 60, su debut en 2013.

Y no solo hemos podido verla a través de la pantalla ya que también se ha atrevido con el teatro. No hay reto que se le resiste, hasta ha superado el de escribir un libro. El ocaso del mono que arañaba la pared, es su primera novela y posiblemente no la última.