Alejandro Sanz, en sus redes: un enorme mensaje sobre la homofobia y un nuevo retraso en su gira

Alejandro Sanz ha sido noticia en los últimos días por un doble motivo gracias a su continua presencia en las redes sociales. Por un lado, el artista nos ha dejado un enorme mensaje sobre la homofobia con motivo del Día Mundial contra la LGTBIfobia; y por otro nos ha dejado una noticia que no nos gusta demasiado escuchar: un nuevo retraso en su gira.

Todo ello en un intervalo de apenas un par de días en los que el solista madrileño ha estado muy activo y en contacto con todos sus seguidores a través de sus cuentas oficiales. Ahí es donde encontramos uno de los tuits que más repercusión han tenido entre sus casi 20 millones de followers.

"Odio la palabra: “HOMOFOBIA”. No es una fobia. Usted no tiene miedo. Usted es un imbécil -Alguien muy sabio-" posteaba en la red social del pajarito. Su fandom en Twitter le ha ovacionado por estas palabras con miles de interacciones y respuestas con las que no podemos estar más de acuerdo.

Menos positivo fue su mensaje anterior en el que desafortunadamente, y pese a que todo estaba preparado para ello, Alejandro Sanz anunciaba una vez más el retraso de las fechas de conciertos previstas para este 2021. Habrá que esperar a 2022.

Es difícil elegir las palabras para noticias que no quieres oír. Con pena os digo que tendremos que aplazar un año más. Gracias por la espera y os doy la promesa de un músico loco por cantaros. Volveremos y vamos a disfrutarnos tanto que jamás olvidaremos #LaGira2022

Os quiero pic.twitter.com/uv1Gs2HvSA — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 13, 2021

"Es difícil elegir las palabras para noticias que no quieres oír. Con pena os digo que tendremos que aplazar un año más. Gracias por la espera y os doy la promesa de un músico loco por cantaros. Volveremos y vamos a disfrutarnos tanto que jamás olvidaremos #LaGira2022 Os quiero" escribía el intérprete.

Anunciadas originalmente para 2020, Alejandro Sanz pospone hasta el 10 de junio de 2022 el inicio de su gira española. Como es habitual en estos casos, las entradas son válidas aunque se pueden devolver bajo petición. De momento el artista no se ha pronunciado sobre las fechas previstas en Estados Unidos de las que os informamos hace unas semanas.