Así sonaría Ariana Grande cantando ‘Deja vu’ de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las estrellas revelación de la temporada. Con tan solo 18 años, en los últimos meses la artista ha dado mucho que hablar gracias a sus singles. El primer con el que triunfó y alcanzó lo más alto de todos los charts fue Drivers License. Hasta se coronó en la lista de LOS40. ¡Y no nos extraña! Menudo temazo!

Luego llegaron Deja Vu y Good 4 U, dos canciones con las que ha demostrado que Olivia no es una One hit wonder. ¡Ni mucho menos!

Desde el primer momento, las redes sociales se llenaron de versiones de las canciones de Olivia Rodrigo. Si hasta Luis Cepeda se atrevió a versionar Drivers License. Y tenemos que reconocer que no lo hizo nada mal.

Pero, ¿cómo sonaría Deja Vu de la voz de otra de las artistas más exitosas del momento como Ariana Grande? Aunque la intérprete de Thank U, Next no se ha atrevido a cantarla (de momento), una usuaria de TikTok ha aceptado el reto de imitar a la estrella cantando el segundo single de Olivia.

Ha sido la Liv Music. La joven se ha puesto delante del micrófono y ha sabido captar toda la esencia de Ariana Grande en la Deja Vu. “Si Ariana hubiese escrito Deja Vu”, ha puesto la joven junto al vídeo.

Con el mismo timbre de voz, lo cierto es que Liv suena muy parecido a Ariana. Además, lejos de quedarse solo en la voz, la usuaria de TikTok también ha metido los arreglos vocales, el r&b y las cuerdas que suele llevar de acompañamiento la intérprete de Sweetener en sus canciones. Tenemos que reconocer que el resultado es asombroso.

El vídeo ha conseguido más de 50 mil me gusta y mil comentarios. De hecho, en estos últimos se puede leer que hay muchas ganas de que Olivia y ella hagan una colaboración en el futuro.