Anna Simon o Tania Llasera mandan ánimos a Ana Morgade tras publicar una foto desde el hospital

Ana Morgade ha pasado varios días en el hospital y ha decidido compartir públicamente la razón de su ingreso. “Hoy sí me apetece compartir foto! He estado 3 días en el hospital por una operación (una infección bastante pesada que ha acabado en cirugía. Un mini Carrie, pero por dentro)”, confesaba con su habitual cinismo.

Claro que, aunque se lo tome con humor, lo cierto es que no lo ha pasado bien. “Estoy contenta y optimista, pero me he llevado un poco de susto, la verdad. Peeeeeeeeero ha salido todo increíble! Otra vez, gracias al equipo médico (de diagnóstico, de quirófano, de revisión en planta, y al anestesista que me prometió despertarme con una careta de caballo 🤣), gracias a las enfermeras (a todas por la paciencia y el afecto), y a todo el personal (celador@s, limpieza, comida... tod@s, no quiero dejarme a nadie, de verdad) del hospital universitario Montepríncipe”, expresaba agradecida por cómo han ido las cosas.

Seguro que algunos le echarán en cara que haya ido a un hospital privado, ella que siempre ha sido una defensora de los medios públicos, pero hay una razón.

“Sí, esta vez es un hospital privado; después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una solución que mejorase mi estado -que era complicado y no siempre ha sido operable-, di con unos especialistas magníficos, y el Dr. Marcos (que es lo más) y el equipo al que pertenece (que también son lo más) me han sacado de ésta y se lo agradezco infinitamente”, admitía.

Mala racha

Parece que lleva una buena racha de hospitales, no olvidemos que no hace mucho que dio a luz. “Vaya chocho de hospitales que lleva tu prima desde que es madre, maris. Entre el parto, las revisiones normales y esto, he llevado camisón más tiempo ya que Pepa la de Pepa y Avelino. SALUD, CARIS! Os la deseo con la fuerza de una onda vital de Son Goku ☄️☄️☄️”, terminaba reconociendo.

Lo importante es que ya se encuentra mejor y que sigue siendo la misma y, por eso, no ha dudado en compartir una foto en la que no sale con su mejor cara. Eso sí, no ha impedido que reciba ánimos de muchos amigos y seguidores.