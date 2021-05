Angelina Jolie graba el vídeo que no todo el mundo se habría atrevido a hacer

Angelina Jolie se convierte en la madre abeja. Seguro que en más de una ocasión has visto a alguien pegar un grito y empezar a hacer aspavientos o salir corriendo cuando aparece una abeja. Puede que hasta tú hayas sido el protagonista. No es una situación anómala. Lo raro es lo contrario, que alguien permanezca impasible cuando aparece una. Así que, imaginemos lo que puede pasar si lo que aparece es un enjambre.

Por eso es más de admirar el vídeo que ha grabado la actriz en la que podemos verla inmóvil rodeada de abejas que se posan en su cuerpo y vuelan a su alrededor. Lejos de generar nervios en ella, muestra una paz y una tranquilidad admirables. Y mantiene la postura hasta 18 minutos.

Este vídeo que no todo el mundo se habría atrevido a grabar lo ha compartido National Geographic y tiene una explicación. “Está trabajando con la UNESCO y Guerlain en la iniciativa Mujeres por las abejas que finalmente construirá 2.500 colmenas de abejas que repoblarán 125 millones de abejas para 2025, mientras capacita y apoya a 50 mujeres apicultoras”, compartía la organización en redes sociales.

Un proceso complicado

El autor del vídeo y las fotografías es Dan Winter y ha explicado cómo se llevó a cabo esta complicada sesión fotográfica. “Soy apicultor y cuando me asignaron trabajar con Angelina, mi principal preocupación era la seguridad. Disparar durante la pandemia, con un equipo completo y abejas vivas, hizo que la ejecución fuera compleja”, aseguraba.

“Y sabía que la única forma de asegurarnos de que fuéramos a lograr el efecto deseado para la foto era usar la misma técnica que Richard Avedon usó hace 40 años para crear su icónico retrato de apicultor”, explicó sobre la fuente de inspiración.

No ha dudado en narrar las diferentes fases del proceso. “Contraté a mi amigo Konrad Bouffard, un maestro apicultor, para que me ayudara. Se puso en contacto con el entomólogo que formuló una feromona especial (conocida como feromona reina mandibular, o QMP) para Avedon y que trabajó con él para capturar la imagen del apicultor Ronald Fisher, que apareció en su libro The American West”, comenzó relatando.

Una vez realizado el contacto, “el entomólogo se ofreció a dejarnos usar la feromona real del rodaje de Avedon. Usamos abejas italianas, mantuvimos la calma durante todo nuestro rodaje. Todos en el set, excepto Angelina, tenían que usar un traje protector. Tenía que estar tranquilo y bastante oscuro para mantener tranquilas a las abejas. Apliqué la feromona en los lugares de su cuerpo donde quería que se congregaran las abejas”, contaba con detalle sobre la sesión.

“Las abejas se sienten atraídas por la feromona, pero también las anima a no enjambrar. También colocamos una gran cantidad de abejas en una tabla que descansaba frente a su cintura. Angelina se quedó perfectamente quieta, cubierta de abejas durante 18 minutos sin que la picaran. Estar rodeado de abejas es siempre una experiencia que me deja asombrado”, continuaba narrando.

Una sesión que se ha compartido con motivo del Día Mundial de las Abejas y que nos ha dejado a muchos con la boca abierta. No se puede dudar que el resultado es espectacular y un tanto hipnótico. Las abejas ya no son únicamente símbolo de Beyoncé.