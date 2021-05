‘Supervivientes 2021’: ¿Le va a costar a Omar Sánchez el concurso su gesto con la pizza?

Una vez más, este jueves, hemos visto en la gala de Supervivientes 2021 un nuevo juego de recompensa que ha sacado lo mejor y lo peor de alguno de los concursantes. En esta ocasión, tenían que batirse en duelo de dos en dos. Tirar de unas cuerdas para cortar con un hacha, un tablero del rival.

Al ser impares, uno de ellos no podía jugar. La dirección decidió que fuera Lara Sajen, Valeria Marini o Sylvia Pantoja. La suerte quiso que Sajen se quedara al margen, aunque tenía posibilidad de ganar recompensa si adivinaba tres de los ganadores de los cinco retos que había.

Lo consiguió. Ganaron Agustín Bravo, Carlos Alba, Olga Moreno, Omar Sánchez y la italiana. Se han llevado gafas de buceo con tubo, un melón, una tortilla de patatas, una pizza y medio kilo de pasta. El problema llegó cuando Sajen tuvo que decidir con cuál de sus compañeros iba a compartir su recompensa.

"Desde que he llegado a este reality he pedido pizza", aseguró dejando clara su elección. Y eso provocó el enfado de Omar que ya se había hecho a la idea de comérsela él solito.

"Me parece fatal porque creo que me lo estoy currando bastante, y estamos comiendo súper poco. Quitarme media pizza después de currármelo aquí tan rápido durante mes y medio no me parece bien, pero bueno. He ganado también en otras cosas, la apnea casi 4 minutos…Además alguien que no juegue… no se lo merece", replicó el canario.

Críticas en redes

Finalmente, Lara, que no quería que su compañero se enfadase con ella, le ha cedido su mitad de la pizza. Aunque algunos entendieron la reacción de Omar por el hambre que están pasando, ni su novia Anabel Pantoja pudo defender su comportamiento. Muchos lo han entendido como un acto de egoísmo y se desquitaron con él en redes. ¿Le costará esta actitud ganar el concurso?

Todavía queda mucho por delante, veremos si se ha tratado de una reacción puntual o sigue por ese camino.