Brian May convoca un casting en TikTok para el musical de Queen en España

Si algo ha demostrado Brian May a lo largo de los últimos años es su capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. El guitarrista de Queen no se ha querido quedar atrás, y a sus 73 años ha demostrado ser uno de los más activos en las redes sociales. Después de marcar un antes y un después en la música al lado de Freddie Mercury y el resto del grupo, se acerca a las nuevas generaciones con las redes sociales que ellos utilizan.

Desde que comenzó la pandemia, May ha usado su Instagram personal para comunicarse con sus fans y enseñarles a tocar los acordes de las canciones más míticas de Queen. Ahora, será a través de otra red social aún más juvenil, TikTok, la que usará para encontrar a los protagonistas del musical We will rock you.

Este espectáculo se estrenó en Londres en 2002 y poco después llegó a Madrid, la segunda ciudad europea que lo acogió. Ahora, 20 años después, Brian May y Roger Taylor, miembros fundadores de Queen, volverán a participar como productores del show y esperan reproducir el éxito de este musical, que han visto más de 16 millones de personas en todo el mundo.

Para elegir a los protagonistas que trabajarán en esta nueva edición, se ha lanzado una convocatoria de casting sin precedentes en la que los talentos serán seleccionados a través de TikTok. De esta forma, aseguran sus responsables, podrán encontrar a los más indicados sin importar su localización. Para participar, solo hay que publicar los vídeos y conectar a través de la cuenta oficial del Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío (@laestacionppio). El propio Brian May ha dejado un mensaje animando a la participación en la cuenta oficial del teatro.

El 8 de octubre es la fecha elegida para estrenar esta nueva versión del musical We will rock you en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío. Después del éxito de Bohemian Rhapsody, se ha demostrado que las canciones de Queen son eternas y no pasan de moda, y este espectáculo volverá a traerlas a la actualidad con la misma fuerza de siempre.

"Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película", afirma Brian May en el comunicado de prensa. "Bohemian Rhapsody ha supuesto un fenómeno social y también familiar. Los padres iban a verla con sus hijos adolescentes para compartir con ellos parte de su historia. Muy probablemente los fans del musical de entonces tengan hoy hijos o sobrinos con los que vuelvan a compartir nuestra música de Queen, esta vez en directo".

"We will rock you cuenta una historia sobre la búsqueda de sueños y la falta de libertad en una sociedad distópica. Por eso la esencia de la historia conecta mucho con los jóvenes y la generación Zeta, así que el mejor medio para encontrar el elenco era TikTok" afirma Luis Álvarez, productor del espectáculo en España.