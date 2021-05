Bohemian Rhapsody 2, ¿hay alguna posibilidad de que Queen y Freddie Mercury vuelvan a la gran pantalla?

Bohemian Rhapsody sigue siendo un auténtico éxito tres años después de su estreno en cines como se pudo comprobar en las audiencias de anoche y en los diferentes trending topic que protagonizó. Distintas generaciones que conocían o han descubierto a Queen gracias a este largometraje se preguntan y ahora qué. ¿Habrá Bohemian Rhapsody 2? ¿Hay alguna posibilidad de que Freddie Mercury vuelva a la gran pantalla?

Con cuatro Oscar, dos Globos de Oro, dos Bafta, y una taquilla mundial cercana a los 1000 millones de dólares, los rumores de una posible secuela han acompañado a Bohemian Rhapsody casi desde su mismo estreno. Gente muy próxima a la mítica banda británica daban por hecho su futuro estreno. Ese fue el caso de Rudi Dolezal, habitual director de sus vídeos musicales: "Estoy seguro de que planean una secuela que empieza tras el Live Aid".

Porque ese es el momento que marca el final de Bohemian Rhapsody y que deja toda una etapa de Queen sin cubrir pese a la delicada situación de tener que mostrar la lucha de Freddie Mercury contra el VIH que le costó la vida.

Brian May y Roger Taylor, dos de los grandes responsables de hacer posible el biopic de Queen ya dejaron caer la posibilidad de que pudiera haber una secuela pero no inmediata dada la historia que seguía a continuación: "No pensamos en eso. Hemos hablado y básicamente creemos que por el momento no. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero sería difícil. Creo que Live Aid es un buen punto para dejarlo pero, quien sabe, podría haber una secuela. Quizá dentro de un año o dos y siempre que haya una buena idea detrás".

No hay que olvidar que la primera entrega tardó veinte años en salir adelante con innumerables problemas en su producción sobre todo en los últimos años con cambio de director y cambio de protagonista incluido. Pero no cabe duda de que el resultado final hace justicia a la grandeza de esta formación.

Si Bohemian Rhapsody 2 se pusiera en marcha hay que tener en cuenta que desde el Live Aid hasta la muerte del líder de Queen sólo transcurrieron seis años. Además, en esta época de su vida, Freddie Mercury se retiró de los focos y llevó una vida muy recogida, mostrándose muy celoso de su intimidad.

"No creo que sea algo alentador. No digo que sea imposible porque hay una gran historia allí, pero no creemos que sea la historia que queremos contar en este momento" explicó en su día Brian May.

El biopic sobre Freddie Mercury arrasó completamente en el año 2018, reviviendo momentos tan míticos de la carrera del artista como el multitudinario concierto solidario Live Aid. Dirigida por Bryan Singer, contó con Rami Malek como protagonista en el papel de Mercury. Un reparto que completaron Gwilym Lee como Brian May, Ben Hardy como Roger Taylor y Joseph Mazzello interpretando a John Deacon.