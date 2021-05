Iker Casillas ha celebrado su 40 cumpleaños con Sara Carbonero y sus dos hijos

Este último año no ha sido fácil para Sara Carbonero e Iker Casillas. Su vida personal se ha convulsionado. Tras meses escuchando rumores de crisis en la pareja, por fin, ambos comunicaron su separación de manera oficial.

Desde entonces, el ex futbolista se ha llevado la peor parte porque se han sucedido los testimonios que hablan de una cara oculta con infidelidades y actitudes egoístas que non le han dejado en muy buen lugar. Llegó, incluso, a pedir un poco de respeto a través de un comunicado.

Y en toda esa vorágine, siempre ha contado con el apoyo de su ex. La periodista ha estado a su lado y lo hemos podido comprobar en redes sociales donde se cruzan mensajes de cariño.

Así que, ahora que Iker ha celebrado su 40 cumpleaños, no a todo el mundo le ha sorprendido que lo hayan celebrado en familia. El madridista ha compartido en sus historias de Instagram una foto en la que podemos verle junto a Sara y sus hijos con globos y tarta propios de una celebración de este tipo.

Puede pasar desapercibida entre tanto mensaje de amor que ha recibido el deportista y que ha querido compartir en sus historias, pero la foto está.

Aluvión de felicitaciones

“Esas escaleras me llevan a los 4️⃣0️⃣. Allá que voy !! Qué la fuerza me acompañe!! #felizjueves #eshoradedarlelavueltaaljamon Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?? 🤔”. Con estas palabaras comenzaba ese día tan especial el ex guardameta. Bastaba para que las felicitaciones llegaran en masa.

La felicitación más especial

Muchas felicitaciones de todos los sectores profesionales del país, aunque una de las que más ha llamado la atención, sin duda, ha sido la de su ex mujer. En stories, ha querido dedicarle un mensaje: “Feliz vuelta al sol. Que las vistas desde ese cuarto piso sean maravillosas. Te lo mereces". Y lo compartía al ritmo de Happy Birthday de Lenny Kravitz.

Está claro que, pese a su separación, ambos comparten una buena relación por sus hijos y siguen apoyándose en los momentos clave.