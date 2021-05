Lana Del Rey lanza tres nuevas canciones: Blue Banisters, Text Book y Wildflower Wildfire

Lana Del Rey no para, no para, no para…y nosotros encantados. Y es que la estrella estadounidense, tras lanzar Chemtrails Over The Country Club, su séptimo álbum de estudio a principios de año, ha anunciado un octavo y noveno discos para los próximos meses. Lo que desde el pasado 2020 se conoce hacerse un Taylor Swift.

De este modo, este mismo viernes sus seguidores y seguidoras pueden escuchar los tres nuevos singles de la cantante. Se trata de Blue Banisters, Text Book y Wildflower Wildfire, escritos por la misma Lana y grabados en Los Ángeles.

Se tratan de las tres primeras canciones de uno de sus próximos álbumes de estudio que saldrá el próximo verano, concretamente el 4 de julio. Y es que Lana es una máquina de hacer canciones. ¡Y no nos puede gustar más! Además, la cantante aseguró que en junio lanzará otro disco que se llamará Rock Candy Sweets. Vamos, que este año los fans de Lana están de celebración.

Blue Banisters

Blue Banisters es una preciosa balada escrita por la artista junto a Gabriel Edward Simon y producida por Gabe Simon. Acompañada de su característico piano, Lana nos presenta a Jenny, una mujer de Oklahoma con la crea un vínculo de sororidad.

La cantante describe una escena perfecta del Estados Unidos rural, a través de una casa con una buhardilla azul, unos pasteles de cumpleaños y una piscina en la que bañarse en el caluroso verano. Un auténtico viaje.

Text Book

Para la ocasión, además de contar con Gabriel y Gabe, Lana ha estado con Zachary Dawes. Con una producción más elaborada, donde la voz de la artista comienza con un sonido hueco, Text Book.

En la letra, Lana habla sobre cómo se está enamorando de una persona que le recuerda a su padre. ¿Una canción sobre el complejo de Electra? No tenemos pruebas, tampoco dudas.

Wildflower Wildfire

Acompañada de un piano, Lana se une a Mike Dean tanto en la producción como en la composición para lanzar Wildflower Wildfire. Se trata de un tema intimista donde la artista vuelve a poner sus emociones encima de la mesa, describiéndose como una flor que termina ardiendo.

Sin duda, estas tres canciones han sido todo un regalo para los fans de la cantante. ¿Cuál es tu favorita?