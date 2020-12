Lana del Rey anuncia la fecha y da un adelanto del videoclip de ‘Chemtrails Over the Country Club’

Si eres fan de Lana del Rey, llevarás tiempo esperando este momento. Y es que, por fin, después de meses retrasando la fecha de lanzamiento del nuevo material musical de la artista, esta ha anunciado fecha para Chemtrails Over the Country Club. Redoble de tambor... ¡Será este próximo 11 de enero de 2021! Ese día veremos el videoclip del tema que adelanta su álbum y, además, este se podrá pre-guardar.

Lo anunciaba vía Twitter e Instagram con un pequeño clip del vídeo, dejándonos ver el lujo de los outfits, donde predomina el brillo de los diamantes, perlas, rejillas y pelo. Lana aparece con unos dientes de la loba en la que se transforma bajo la luz de la luna. Unos 25 segundos que dan rienda suelta a nuestra imaginación y la miel en los labios hasta principios de 2021.

Ya en octubre, la estadounidense lanzaba Let Me Love You Like a Woman, el primer single de Chemtrails que se caracteriza por ser una deliciosa balada pausada donde su dulce voz es la protagonista. Empezando sí una nueva era con la que deja atrás este año que ha tenido momentos agrios, como la lluvia de críticas que recibió por su dudosa mascarilla o la pérdida de una persona muy cercana a ella.

Un mes más tarde, la novedad era que, debido a un retraso de los discos en formato vinilo, tendrían que posponer la fecha de salida del proyecto completo. Uno que, por cierto, la diosa ha descrito como “de toques folk, precioso y súper diferente a Norman Fucking Rockwell (su anterior álbum de 2019)”.

Ha sido en recitales de su libro de poesía, Violet Bent Backwards Over The Grass, en los que ha ido actualizando a sus fans del proceso. Un proyecto diferente, pero paralelo a su carrera musical, que le ha tomado el tiempo de este 2020.