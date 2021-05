Coldplay dará un mini concierto en TikTok por una buena causa

¡Los fans de Coldplay están de enhorabuena! Hace tan solo unos días, el grupo británico estrenó su nueva canción: Higher Power. Fue una carta abierta al universo con la que reivindican el gran poder de la música en tiempos oscuros. Un tema que viene en el momento perfecto, cuando millones de personas se sienten algo perdidas.

De hecho, nuestra compañera Cris Regatero tuvo la oportunidad de hablar con ellos sobre esta nueva etapa musical. Y es que, a pesar de llevar veinte años dedicándose a esta industria, cada nueva era es emocionante para la banda de Chris Martin.

Un mini concierto en TikTok

Como estos chicos no pueden ser más buenos y majos, ahora quieren poner su granito de arena en una nueva causa solidaria. Para ayudar a recaudar fondos para la ONG Red Nose Day, Coldplay dará un concierto muy especial. ¿La razón? Lo hará a través de la plataforma TikTok. Y es que la red social de vídeos no ha dejado de sumar suscriptores en los últimos años hasta posicionarse como una de las favoritas de los usuarios.

De este modo, el próximo 24 de mayo a las 20:00, Coldplay estará interpretando en directo desde su cuenta de TikTok. La banda británica hará un mini concierto de cuatro canciones desde Londres. Todo un regalo para sus fans.

Sin duda, lo más bonito es la causa por la que hacen este show. Y es que tienen el objetivo de concienciar sobre la pobreza infantil de la mano de la ONG Red Nose Day. De este modo, intentarán recaudar fondos para seguir luchando contra esta causa.

No es la primera vez que Coldplay colabora con esta ONG. En 2015 el grupo británico lanzó Game of Thornes: The Musical, un sketch de 12 minutos donde compartieron protagonismo con el elenco de la serie. ¿El resultado? Más de 30 millones de reproducciones. Sin duda, los chicos de Coldplay tienen un corazón que no les cabe en el pecho.