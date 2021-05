¿A qué personaje de ‘Ejército de los muertos’ se llevaría Dave Bautista a un apocalipsis zombi?

Dave Bautista está viviendo una etapa dorada en su carrera como actor. Tras ser campeón de la WWF durante varios años consecutivos, esta bestia de las artes marciales mixtas ha seguido los pasos de otras leyendas del combate reconvertidas en estrellas de Hollywood (todo estamos pensando en Dwayne Johnson) y ha apostado por labrarse un nombre en la Meca del Cine. Aunque sus primeros pinitos los hizo en películas bastante mediocres, poco a poco ha encadenado proyectos de éxito que le han permitido escalar pisos hasta llegar a lo más alto.

Ahora es uno de los principales rostros de Guardianes de la Galaxia y Los Vengadores, se ha convertido en un fichaje imprescindible de Denis Villeneuve (ambos han rodado juntos Dune y Blade Runner 2049) y será uno de los protagonistas de Puñales por la espalda 2, la esperada secuela de las aventuras detecivescas de Benoit Blanc. Además, hoy estrena Ejército de los muertos, la nueva película de Zack Snyder para Netflix.

En LOS40 hemos tenido ocasión de charlar con Dave Bautista y preguntarle por lo nuevo del director de La liga de la justicia y 300. Para él Ejército de los muertos es como una montaña rusa de emociones que te atrapa durante dos horas y media: «Hay momentos en los que éramos muy conscientes de que queríamos divertirnos con el género, lo que incluye hacer partícipe al público de la broma, meterlos más en la película, hacer que se relajen para luego absorberlos en todo lo que ocurre, que muchas veces es caótico, dramático y divertido. Es lo que hace que una película funcione: metiendo a todo el mundo en esa experiencia», relata el actor.

El intérprete, de 52 años, también reflexionó sobre qué personaje de la película se llevaría a un apocalipsis zombi y a quién le habría gustado interpretar si Zack Snyder no lo hubiese escogido para ser Scott Ward. «Creo que a Vanderhoe [Omari Hardwick]. Me gusta el personaje. Y si no hubiese podido interpretar a Scott también me habría gustado hacer a Vanderhoe. Es un matazombis impresionante pero también tiene un componente filosófico. Era muy profundo y duro. Creo que es el único que tiene la visión de lo que realmente significa estar ren un apocalipsis zombi. Es el que más en sintonía está con todo lo que ocurre y hacia dónde se dirige el mundo».

Para ver la entrevista completa tan solo tienes que reproducir el vídeo de la parte superior. Y no olvides que este fin de semana tienes una cita imprescindible con Netflix: reserva dos horas y media de tu vida para adentrarse en el sangriento universo de Ejército de los muertos.