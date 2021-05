Lola Índigo disfruta en bikini del sol de Madrid para inaugurar el verano de 2021

No hay nada mejor que disfrutar de la gente que quieres en el sitio que quieres y con el clima que quieres. Y si no que se lo digan a Lola Índigo, que ha demostrado que no necesita playa para vivir el verano con una sonrisa de oreja a oreja.

La granadina ha inaugurado la época más calurosa del año en la terraza de lo que parece su vivienda en Madrid. Pero no lo ha hecho sola.

Le acompaña Laura Ruíz, bailarina que forma parte del grupo de Lola Índigo y que se ha convertido en una de las Spice Girls en lo nuevo de la artista. Ambas lucen sus mejores trajes de baño bajo el sol de la capital. "En Madrid no tengo playa, pero tengo mitades que suman", dice en la descripción de la foto.

Uno de los que no han podido evitar comentar es Carlos Baute. "Y esa súper promo de traje baño que?", dice junto a un emoji de risa.

Lola está triunfando con su música por todo el país. No solo hizo vibrar al equipo femenino del Barça tras proclamarse campeón de Europa, sino también a su excompañera de talent show Amaia. La cantante y compositora se animó a darlo todo con Calle, el tema que nuestra protagonista comparte con Guaynaa y Cauty. "La ME JOR", respondió a Amaia.

Pronto escucharemos el nuevo gran proyecto de Lola: su disco La Niña. Entre sus planes está el lanzamiento de su próximo tema, que parece tratarse de su colaboración con Mala Rodríguez, y reencontrarse con sus fans en los escenarios durante su gira de verano.

Lo cierto es que no hay mejor forma de calentar motores para el verano que con el sol de Madrid, un bikini, una buena compañía y mucha protección solar.