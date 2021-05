Natti Nattasha ya ha dado a luz y su pequeña se ha presentado en su propia cuenta de Instagram

Desde que Natti Natasha anunció su embarazo no ha dejado de compartir todos los pasos tanto de su embarazo como ahora de la llegada de su primera hija. Su pequeña ha nacido este fin de semana para gran alegría de sus padres.

“Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño 🌸. #Teampinatti #Vidaisabelle 💜”, anunciaba la bebé en su propia cuenta de Instagram que ya supera el medio millón de seguidores.

Un perfil que se abrió antes de su llegada a este mundo. El pasado abril ya pudimos verle la cara por primera vez cuando compartió una imagen de la ecografía en 5D que le habían hecho. Ahora, ya la hemos visto la carita ya fuera de la barriguita de su madre.

Primeras felicitaciones

La cantante también le ha dedicado unas palabras: “Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer 👸🏻🙏🏻♥️”, escribía junto a las palabras que había compartido en el perfil de su hija.

Las felicitaciones no se han hecho esperar.

Farina: Hola Vida 💕 Reina hermosa de tia Fari 💕🤤💕 Felicidades mi @nattinatasha 👑 & @pinarecords1

Zion: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Yandel: Felicidades! 🙏🏼👶🏻❤️

Anitta: Omg que ojos lindos

Gente de zona: ❤️😍 Bendiciones

Brytiago: Se parece a chingui 😍😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️

Alex Sensation: Dios la bendiga que hermosa😍🙌

Los primeros momentos

El mismo día del parto, el padre, compartía lo que era la última foto de Natasha embarazada. “Estoy tan feliz, estoy más lleno de Vida que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de VIdA. HOY Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una Reina. Te Amo Natalia y esta es nuestra última Foto con la Bebe en tu vientre. 5.22.21 🙏🏻🏥 #TeamPinatti! Vamos a dormir porque creo que la chica viene como a medio día 👸🏻 #Vidaisabelle ♥️”, escribía junto a una foto de los momentos previos al parto.

Pina, que ha estado muy activo en redes en estos momentos, no dudaba en compartir un vídeo contando las primeras impresiones de la pareja y nos dejaba escuchar los primeros llantos de su princesa.

Ahora les toca ir adaptándose a su nueva realidad.