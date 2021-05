Espectacular actuación de P!nk con su hija haciendo acrobacias con ella en los Billboard Music Awards 2021

Ya se han entregado los Billboard Music Awards 2021 en Los Ángeles en una gala presencial llena de estrellas y con grandes momentos. Uno de ellos lo protagonizó P!nk. La australiana recibió el premio Icono, uno de esos galardones con los que se trata de reconocer una trayectoria.

La suya, sin duda, es para premiar. La cantante llegó a la gala con un impresionante vestido rosa, a juego con los colores de esta edición de los premios. Y no llegó sola, lo hizo con sus hijos. Willow, de 9 años y Jameson, de 4, demostraron tener la misma presencia de estrella que su madre.

Este ha sido un año complicado para la familia que ha tenido que sufrir las secuelas de la pandemia, pero tras verles en la alfombra roja de estos premios hemos podido comprobar que ya parece todo superado. Juntos vivieron una gran noche en la que su papel, por lo menos parra la hermana mayor, fue más allá de acompañante.

P!nk y sus hijos deslumbraron en los Billboard Music Awards 2021. / Rich Fury/Getty Images for dcp

La anécdota con Jon Bon Jovi

Llegó el momento de P!nk. Fue su gran amigo Jon Bon Jovi el encargado de presentarla. El rockero tiró de anécdota personal. Confesó que cuando ella tenía 22 años se conocieron y no dudó en confesarle que había estado enamorado de él cuando tenía 8 años. Admitió que enterarse de que él estaba casado le rompió el corazón y que, por eso, quiso tener un detalle con ella.

Le envió un ramo de flores con unos pantalones de cuero y una nota en la que tiraba del sentido del humor: “Ahora ya puedes meterte en mis pantalones”. El amor romántico no fue posible, pero sí el de amigos y de ahí que Bon Jovi quisiera estar esta noche a su lado.

Espectacular actuación

A continuación pudimos ver la actuación pregrabada de P!nk en la que repasó algunos de sus éxitos demostrando, por si a alguien le quedaba alguna duda, que su premio era de lo más merecido. Aunque el momento estelar de su actuación y, sin duda, el más emotivo, fue cuando apareció en escena su hija Willow.

Sonaba de fondo Cover Me In Sunshine, el tema en el que también canta. Pero no fue eso lo que impactó sino la exhibición de acrobacias que compartieron ambas en el aire. Estamos acostumbrados a ver a la madre en esa tesitura, pero verla junto a su hija de 9 años fue ternura total.

Agradecida

Una vez finalizada la actuación, P!nk subió al escenario a recoger su premio. Dijo que lo aceptaba como compensación por el disgusto que le dio Bon Jovi al casarse. “Willow, te luciste”, le dijo a su hija.

“Amo lo que hago y amo a la gente con la que puedo hacerlo, y somos bastante buenos en lo que hacemos. Pero eso no importaría si nadie viniera a vernos y jugar con nosotros. Así que a todos ustedes... ¡gracias por venir!”, dijo a continuación.