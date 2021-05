La imagen del pasado de Damiano David de Måneskin (Eurovisión) como un “cayetano”

Sin duda, los chicos de Maneskin se han convertido en los protagonistas de la semana. Desde que ganaron el Festival de Eurovisión 2021 el pasado sábado, 22 de mayo, su nombre no ha dejado de repetirse en los medios. ¡Y no nos extraña!

Dentro del grupo, su vocalista, Damiano David, ha sido quien más furor ha causado. Ya sea por aquel momento que protagonizó delante de las cámaras y que dio a pie malentendidos o por su imagen subiendo la pierna en la rueda de prensa, el joven de 22 años no ha dejado de ganarse la simpatía de miles de personas.

A todo esto hay que sumar que muchas personas han encontrado un nuevo crush. Y es que el joven ya se ha convertido en todo un ídolo de masas.

Su antigua imagen

Aunque Damiano ahora luzca como un auténtica estrella del rock, al igual que el resto de los protagonistas de la banda, lo cierto es que no siempre ha vestido así. El joven ha ido evolucionando su estilo (que nos recuerda bastante al de Harry Styles) hasta apostar por este increíble look desafiante.

Pero no hace mucho, cuando Damiano todavía no era una estrella en Italia (se hizo conocido en 2017 tras pasar por Factor x), su look era totalmente diferente. De hecho, el joven lucía como un niño bueno que no había roto nunca un plato.

Ha sido el medio británico DailyMail quien ha sacado a la luz las imágenes más sorprendentes del artista. Sin raya en el ojo, sin tatuajes y luciendo una camisa, Damiano parece otra persona.

De hecho, el cantante podría hacerse pasar por estudiante del ficticio colegio Las Encinas de Élite. Con la cara lavada, el pelo perfectamente peinado hacia un lado y mirando hacia cámara, son muchos los que no reconocería al artista en la imagen.

Por supuesto, tras salir estas imágenes, los eurofans no han tardado en comentarlas. “Damiano era Cayetano”, ha escrito el periodista Martín Bianchi Tesso en su cuenta de Twitter.

Sin duda, Damiano David se ha convertido en la gran estrella de la temporada eurovisiva. Y nos gusta con todos los looks.