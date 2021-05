7 fotos que muestran la increíble conexión entre el cantante de Italia de Eurovisión y Harry Styles

Aún seguimos con la resaca de Eurovisión 2021 en el que Italia se proclamó absoluto vencedor en una noche con unas puntuaciones que no pudieron estar más reñidas y en la que Måneskin no ha estado libre de polémica por los movimientos de su cantante sobre la mesa, que muchos han considerado de lo más sospechosos.

Pese a todo, la popularidad del vocalista de la banda de rock y encargado de interpretar Zitti e buoni (la canción con la que llegaron a lo más alto en Róterdam) ha subido como la espuma. Se llama Damiano y, como seguramente muchos ya habéis comprobado, su estilo es de lo más llamativo. Tanto que se ha ganado el follow en Instagram de la mismísima Rosalía.

Pues bien, tan solo hace falta echar un vistazo a su perfil de Instagram para comprobar a qué otra gran estrella de la música recuerda la forma de vestir del cantante Måneskin, nada más y nada menos que, ¡a Harry Styles! Si no terminas de encontrar las similitudes entre ambos, continúa leyendo porque te vamos a descubrir algunas conexiones en sus outfits que te van a dejar sin palabras.

Rompiendo estereotipos

Después de todo está tiempo ha quedado más que claro que Harry Styles no tiene pelos en la lengua y tan solo hace falta echar un vistazo al paso de Måneskin por Eurovisión para comprobar que lo políticamente correcto tampoco está en su lista de prioridades. ¿Quién dijo que había normas que seguir y por qué?

Un toque victoriano al armario

Este es uno de los modelitos de Damiano que más nos ha recordado al cantante de Watermelon Sugar y es que, el excantante de One Direction tiene una gran afición por la ropa con chorreras y las mangas de tul. ¿Acaso no recuerdas su look de la MET Gala 2019?

¿Alguien había pedido americanas de flores?

En tonos mostaza, azules… las flores no faltan en las chaquetas con las que estos dos artistas se suben al escenario y esta es una buena muestra de ello.

Todo al cuero y a los flecos

Como dijeron los ganadores de Eurovisión al recoger su premio: “¡El rock nunca muere!” Y, aunque si algo ha quedado demostrado es que sobre estilismo no hay nada escrito, ¿qué tal si añadimos un poco de cuero y unos flecos? Echa un vistazo a los looks del italiano y al de Harry Styles, por si aun te queda alguna duda.

Damiano también se apunta al traje botones

Se trata de uno de los outfits con los que más cómodo hemos visto a Harry Styles durante los últimos meses, compuesto por chaquetilla corta y botones cruzados y…¡sorpresa! El cantante de Måneskin también parece aficionado a ellos.

Un toque clásico en el armario

Atrevidos, arriesgados e innovadores, ¡casi siempre! Pero la versatilidad también forma parte de ellos y por eso (y porque hay ocasiones para todo) también hay momentos en los que salir al escenario con un toque clásico es todo un acierto.

Todo al animal print

La última de las pruebas no es otra más que la evidencia de que el traje de leopardo también se encuentra entre el fodo de armario compartido de Harry Styles y Damiano.

¿Estaremos ante un nuevo ícono de estilo internacional gracias a Damiano de Måneskin? ¡Quién sabe si Eurovisión 2021 nos ha dejado un nuevo referente no solo en lo musical y también en moda!