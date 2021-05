Así ha sido la actuación de Italia en Eurovisión 2021 con Måneskin y 'Zitti e buoni' que la ha llevado a ganar

Italia sonaba como una de las favoritas a ganar el 65ª Festival de Eurovisión que se ha celebrado este 2021 y su actuación en el estadio Ahoy de Rotterdam no ha defraudado a sus fans ni al público. Los romanos Måneskin se han subido al escenario para interpretar Zitti e buoni, una canción de estilo rock y metal industrial con la que se han proclamado ganadores de Eurovisión 2021.

Måneskin, cuyo nombre significa literalmente 'luz de luna', han llegado al festival para renovar la imagen de Italia en el festival después de que en 2020 el país pensase presentar a Antonio Dionato con la power balad Fai Rumore con la que el artista ganó el pasado año el Festival de San Remo.

Y aunque la banda que finalmente ha actuado en los Paíes Bajos poco tiene que ver Con Dionato, la realidad es que ambos comparten el título de San Remo. Los de Roma, además de haber ganado Eurovisión, se han coronado este mismo año como los vencedores de la la 71ª edición del festival imponiéndose a los favoritos, el dueto Francesca Micheilin y Fedez y a Ermal Meta.

Italia en Eurovisión 2021

La actuacín de Italia en Eurovisión 2021 no puede definirse de otra manera que no sea como enérgica. La banda ha lucido sus guitarras en el escenario y ha acompañado su actuación con unos looks rockeros en los que los protagonistas han sido los juegos de luces y el cuero púrpura.

Esta es la letra completa de la canción:

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’ camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale, poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla, non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro