Mientras Tom alberga esperanzas en ‘Supervivientes’, su novia se reencuentra con su nueva ilusión en España

Lo de Tom Brusse y Sandra Pica empezó como un trío y ahora la jugada se repite. El francés llegó a La isla de las tentaciones siendo novio de Melyssa Pinto. Allí conoció a Sandra y llegaron las infidelidades y las rupturas. Tom y su tentadora comenzaron una relación que continuó en España y visitó unos cuantos platós de televisión.

Ahora la historia se repite. En la relación de dos que forman Tom y Sandra ha aparecido un tercero. En este caso la tentación no está en la isla sino en casa. Julen se ha postulado como el tercero en discordia mientras Tom sufre en Supervivientes.

Sandra ha explicado por activa y por pasiva que él no es el causante de su pérdida de interés por su novio. La catalana voló a Honduras para romper con su chico tras darse cuenta de que en su ausencia había sido más feliz que cuando estaban juntos.

Una cosa fue la idea con la que se fue para allá y otra cosa el resultado de su mensaje. Tom se quedó con la esperanza de poder recuperar a su chica una vez acabado el concurso. Entendió que le dejaban una puerta abierta a una futura reconciliación. Sin embargo, no parecía ser lo que, en realidad, pensaba Sandra. Esa ambigüedad se le ha cuestionado.

“Yo creo que a mi manera me explico bien pero luego lo veo y rectifico porque, no”, admitía Sandra ya una vez de vuelta a España desde el plató de Conexión Honduras.

“Yo me pasé cinco días, no siendo cruel, pero cada dos por tres que él me preguntaba le decía ‘no, no he cambiado’. Me suplicaba que le besara y tal y en el último momento le vi así e intenté ser un poquito más suave”, intentaba justificar para que logremos entender su comportamiento.

Una nueva ilusión

Marta López afirma que Sandra le había comentado a gente que estaba ilusionada por conocer a Julen. Que no había pasado nada, pero que tenía esa ilusión a lo que Sandra ha respondido: “Es un chico que me llama la atención, eso es lo que he dicho, no que esté ilusionada. Me llama la atención físicamente y personalmente, en todos los sentidos. Me atrae”.

Jordi González ha aprovechado esa confesión para preguntarle a Julen, que también estaba en plató, qué sentía por la novia de Tom: “A mí Sandra por supuesto, pero...”, empezaba diciendo antes de dirigirse directamente a su amiga.

“Yo te quiero decir Sandra que no sé si en un futuro tendremos algo o seremos solo amigos. Pero yo estoy muy orgulloso de haber sido tu amigo porque has estado en una situación muy difícil, lo has sabido llevar lo mejor posible y yo voy a estar aquí en las buenas y en las malas", le aseguraba.

Y en esa indagación sobre una posible relación entre Sandra y Julen, Jordi le preguntaba al ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa si le gustaría estar con alguien y él no eludía la pregunta.

“A día de hoy estoy muy a gusto como estoy, me gustaría conocer a igual y si el día de mañana estoy con alguien…” confirmaba antes de que los colaboradores le impidieran seguir hablando. Jordi ha insistido y le ha preguntado si alguna vez había tenido alguna fantasía con Sandra y ha confirmado que “alguna vez seguramente, me estás poniendo rojo macho”.

El reproche de Julen

Pero no solo ha habido tonteo en su reencuentro en el plató. Julen también le ha reprochado a su amiga la ambigüedad con la que le ha comunicado a Tom sus sentimientos.

“Que no lo entiendan es normal porque es cierto que diste a entender que le dejaban una puerta abierta. Y esto no es por si mañana estamos tú y yo juntos o no, esto ya es por ti. Tú fuiste decidida. Te dije yo, ‘cuando lo tengas delante me lo cuentas’. No es tan fácil. Y me imagino que cuando tú tienes delante a una persona con la que has compartido tantas cosas y tú estás decidido a dejarlo, no tiene que ser fácil. No todo el mundo planea dejar a su pareja y sale todo como lo planea”, le decía a su posible futura chica.

“Pienso que, por ti, por tu felicidad, en estos días deberías valorar si realmente quieres estar con él”, le decía antes de que ella le interrumpiera con un ‘no’ rotundo.

El caso es que la complicidad aumenta entre Sandra y Julen en España mientras Tom sigue soñando en Honduras.