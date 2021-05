Natalia Sánchez: De una adolescente Teté en ‘Los Serrano’ a una madraza que habla de destete

Muchos de los que forman parte de la generación que siguió semana a semana los dramas y desventuras de Los Serrano, más de una vez habrá pensado en lo rápido que pasa el tiempo. Es algo normal cuando vemos a alguno de sus protagonistas más jóvenes, como Natalia Sánchez, ver cómo van dando pasos en la vida adulta.

Era una adolescente Teté cuando la conocimos y ahora es una madraza de dos hijos que no duda en visibilizar la maternidad real y habla de un tema clave, el destete. Lo ha hecho en las últimas horas en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que podemos verla dar el pecho a su segundo hijo que ya ha cumplido un año.

“¿Qué creéis que diría este pobre si supiera lo que estoy leyendo..?🙆‍♀️😂🤫Lo cierto es que no lo estoy leyendo por él (todavía), sino porque creo que, con Lia, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa🤱”, confesaba.

Dudas para el destete

Todavía no tiene claro que vaya a dar el paso ya mismo. “No sé si será en un mes o en 7 porque no me veo muy capaz, la verdad🤷‍♀️ Y tampoco tiene que ver con la edad que tiene Lia, que va camino de los 2 años y 5 meses, porque cada niñ@/bebé/madre/situación es un mundo y nunca me he puesto una ‘fecha concreta para acabar con la lactancia’. Confieso que siempre pensé que sería un proceso natural, pero veo que Lia y yo estamos en puntos diferentes...😭”, continuaba explicando.

Es una decisión que trae de cabeza a más de una madre y está claro que cuanta más información se tenga, mejor. “El caso es que se mezclan las ganas, la pena, la culpa y el miedo a partes iguales...Miedo, sobre todo, a perder esa ‘arma infalible’ que todo lo cura y ¡todo lo duerme! ¿Qué será de mi sin ella? ¿Sabré consolar y calmar igual? ¿Y si me deja de querer…? ¿Y si no me lo perdona jamás y no espera ni a los 18 para irse de casa...? 🤦‍♀️”, se pregunta.

A algunos les podrá parecer un poco exagerado, en realidad, a ella también. “Lo sé, lo sé... ¡Estoy fatal! 🤦‍♀️En fin...Menuda montaña rusa. A veces me pide teta y pienso ‘ya no puedo más’ y otras soy yo la que se la ofrece. Menuda bipolaridad la mía, ¿verdad?🤦‍♀️”, reconocía.

“Sea como sea, quiero estar lo más preparada posible para cuando llegue el momento (porque llegar, llegará...☝️) y saber que he hecho todo lo que está en mi mano para poder hacerlo de la forma más ‘respetuosa’ y amorosa que pueda y para eso, una vez más, cuento con la ayuda de la mejor: @albapadibclc GRACIAS. Gracias por escribir, solucionar, enseñar y visibilizar tanto y tan bien.🙏”, reflexionaba dando fuentes para que todas las que estén en el mismo punto que ella puedan resolver sus dudas.

Fuera tabúes

No dudaba en mandar ánimo a todas las que estén como ella y pedía consejo. Eso sí, no dejaba de recordar que hay que seguir hablando de estos temas para acabar con tabúes.

“Sueño con el día en que podamos dar de mamar, hablar de ello y mostrarlo como lo que es: lo más natural de este mundo. Y con que no tengamos que poner ‘corazoncitos’ para tapar lo que a ‘algunos’ les incomoda. Bueno y, ya puestos, sueño con que se dejen de hacer comentarios sobre si damos el pecho, el biberón o lo que sea, a nuestros hij@s porque, madre mía, lo que le gusta a la gente opinar!”, acababa compartiendo.