8 curiosidades sobre Måneskin que (quizás) no sabías

Los chicos de Måneskin han conquistado, no solo a Europa, sino a todo el mundo con su música. El pasado 22 de mayo se proclamaron campeones del Festival de la Canción de Eurovisión en el Ahoy Arena de Róterdam, e inmediatamente su actuación pasó a la historia de este certamen. Y es que la banda liderada por Damiano David consiguió conquistar a un continente con un estilo rock y metal en Zitti e buoni.

El nombre de Måneskin y de sus integrantes están ocupando las portadas de todos los medios. Pero aunque hayan salido ahora a la luz, lo cierto es que cuentan con una trayectoria de años que les ha permitido desarrollar esa energía y soltura sobre un escenario.

En LOS40 hemos recopilado algunos de los datos y curiosidades interesantes que debes saber para introducirte de lleno en el universo Måneskin. Eso sí, una vez que entras, no sales. ¡Atento/a!

¿Qué significa Måneskin?

El nombre está traducido al danés, y quiere decir "luz de luna". Lo cierto es que Victoria, la bajista del grupo, tiene ascendencia danesa. Ella fue una de las creadoras del grupo.

¿Cómo nació Måneskin?

Nos remontamos al año 2015. Previamente, Victoria De Angelis y Thomas Raggi, el guitarrista, se conocieron en la secundaria. Descubireron su pasión la música y en agosto de 2015 decidieron dar vida a este grupo. Según informa Ticketone, posteriormente se unió Damiano David y, después de publicar un anuncio en Facebook, ficharon a Ethan Torchio, que se encarga de la batería.

¿Cuándo nacieron sus integrantes?

Damiano David es el mayor del grupo. Nació en Roma el 8 de enero de 1999. A este le sigue Victoria de Angelis, también nacida en Roma, pero el 28 de abril del año 2000. Año en el que también llegó al mundo Ethan Torchio. Fue en la capital italiana un 8 de octubre. El más pequeño es Thomas Raggi, que nació en Roma el 18 de enero de 2001.

Su pasado en televisión

El Festival de San Remo, que es el encargado de elegir representante italiano para Eurovisión, no ha sido el único programa de televisión por el que han pasado nuestros protagonistas. También lo hicieron en 2017 cuando participaron en The X Factor (Italia). Su éxito ya comenzaba a conquistar a su país, pues quedaron en segunda posición y fueron apadrinados por Manuel Agnelli.

Su primer gran hit

Su gran éxito musical llegó precisamente durante su participación en este talent show. Fue el EP Chosen, que incluye sus versiones de temas como Beggin' the The Four Seasons, Let's Get It Started de Black Eyed Peas, Somebody Told Me de The Killers You Need Me, I Don't Need You de Ed Sheeran. El EP recibió el certificado doble disco de latino.

Fueron teloneros de...

... ¡Imagine Dragons! Así es. Todo sucedió el 6 de septiembre de 2018 cuando la banda estadounidense pisó Milán durante su gira de otoño.

Su último álbum

Su proyecto más reciente se titula Teatro d'ira - Vol. I, que vio la luz el 19 de marzo de 2021. Lo forman un total de ocho canciones en inglés e italiano. En su país natal ha llegado a alcanzar la primera posición. ¡Måneskin es todo un fenómeno!

Sus curiosidades peculiares (e individuales)

Lo confesaron al medio AGI. El de Damiano es el de obtener una estrella en el Paseo de la Fama. Por su parte, Victoria quiere "vivir de esta profesión". Algo que llama la atención de Thomas es que trabajó previamente en Hard Rock Café (su pasión por las guitarras quizás lo explica). Ethan, por su parte, se considera todo un "cincuentón" en cuanto a su relación con las nuevas tecnologías.

Y tú, ¿ya te has dejado conquistar por Måneskin?