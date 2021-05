De Joel Corry y MNEK a Tiësto: dance de calidad abre y cierra la lista esta semana

Para no romper la racha de las últimas semanas, la lista de este pasado sábado también ha acogido espectaculares movimientos, grandes subidas y alguna que otra estrepitosa bajada. El ascenso más notable, por haberle llevado al número uno, es el de Tiësto con The business: 13 posiciones ha escalado de golpe el DJ neerlandés para lograr el primer liderato en la lista en su carrera. Aunque la subida más importante ha sido la de Imagine Dragons con Follow you, que ha avanzado ni más ni menos que 14 puestos para quedarse en el #7 y contar ya como favorito para colgarse la medalla de oro. Dos incorporaciones: la de Nil Moliner con Libertad (#33), que le proporciona un espléndido doblete (ostenta, además, el récord de permanencia, de 42 semanas, con Mi religión, que fue líder dos veces; ahora en el #25) y la de Coldplay con Higher power, que debuta con ímpetu en el #19. Y como caída llamativa podemos citar la de Friday, de Riton, que pasa del #11 al #26. Sobre estas líneas tienes la cuenta atrás en vídeo, que comienza recordando las dos canciones que han abandonado el chart esta semana (Positions, de Ariana Grande, y Take you dancing, de Jason Derulo) para, acto seguido, iniciar el recuento con el farolillo rojo, donde se ubican Joel Corry y MNEK con Head & heart. Dos temas bailables abren y cierran, por tanto, el ranking actualmente.