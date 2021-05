Melyssa tiene que ser evacuada de la playa en ‘Supervivientes’

Día a día podemos comprobar la dureza de un programa como Supervivientes. No solo el estar aislado de los tuyos en un país a miles de kilómetros de distancia es lo que toca la moral de los concursantes. También las extremas condiciones en las que tienen que sobrevivir y el deterioro que causa la convivencia, pasan factura en todos ellos. Unos lo sobrellevan mejor que otros.

Cuando la crisis afecta a la psiquis, hay poco que hacer más que acompañar, apoyar e intentar que el otro supere cualquier pensamiento negativo. Pero cuando la crisis afecta físicamente, entonces hay un equipo médico que actúa cuando lo ve conveniente.

Es lo que ha sucedido en las últimas horas. Melyssa Pinto ha requerido la presencia de los médicos. “He vomitado y he hecho diarrea a la vez, no me aguanto en pie”, le comentaba a su compañera Olga Moreno.

Y claro, cuando uno se siente tan mal, no sólo le afecta físicamente, la moral también empieza a decaer y ella lo ha confesado: “No me gusta estar así, es que encima cuando estoy así es como que necesito a mi madre”. En ese momento le resultó imposible contener las lágrimas y se vino abajo.

Evacuada y en observación

El equipo médico, que siempre anda muy encima de los concursantes, entró a hablar con ella. “¿Has comido algo que te haya podido sentar mal?”, preguntó el doctor a Melyssa que contestó que lo único que había ingerido era pescado.

Tras un breve examen la decisión médica fue trasladarla a la cabaña presidencial para poder valorar mejor su estado. Ha sido en Supervivientes: Tierra de nadie cuando Carlos Sobera ha podido conectar con la enferma para saber, de primera mano, en qué circunstancias se encuentra y cómo está su estado de salud.

“Todavía no estoy mejor, he pasado una noche muy mala, he intentado comer un poco de arroz, pero tengo el estómago muy cerrado y todo lo que he expulsado mi cuerpo no consigue recuperarlo bien, pero lo vamos a conseguir”, decía ella llena de un optimismo muy lejano a aquella primera semana en la que no se veía capaz de afrontar el concurso.

Melyssa ha tenido que ser atendida por el equipo médico 🏥 ¡RT PARA MANDARLE MUCHO AMOR! ❤️❤️❤️ #TierraDeNadie7 ➡️ https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/fn8RIlHOyT — Supervivientes (@Supervivientes) May 25, 2021

Parte médico

Sobera ha leído su último informe médico y ha comunicado que Melyssa todavía debe permanecer un poco más en observación alejada de sus compañeros. “La pasada noche has sufrido un cuadro de gastroenteritis aguda lo que te ha provocado intolerancia a los líquidos y a los sólidos. Para evitar que te deshidrates, observa tu evolución y ver como respondes al tratamiento médico debes quedarte en observación al menos una noche con una dieta estricta de pescado y arroz para poder tomarte la medicación”, le comunicaba a la enferma.

Lejos de venirse abajo con la decisión médica, Melyssa se mostraba animada y con fuerzas: “Lo voy a conseguir, y mi familia que no se preocupe, voy a estar bien”. Eso sí, no podía contener la emoción.