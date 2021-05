Tensión máxima entre Rocío Flores y Dakota Tárraga en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

Está claro que el grueso grande de Supervivientes está en Honduras donde los concursantes tienen que someterse a unas condiciones de supervivencias extremas y el sufrimiento es grande. Pero, otra gran parte del concurso se desarrolla en España, en los platós de los diferentes programas que giran en torno al reality.

Este martes tuvimos una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie, con Carlos Sobera al frente. Entre los colaboradores estaban Rocío Flores y Dakota Tárrega. Y para cualquiera que siga mínimamente a estas dos jovencitas, sabrá de sobra que no se llevan muy bien.

Todo empezó cuando Dakota se pasó por Sábado Deluxe y comparó su situación con la de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, señalando las claras diferencias de trato que había entre una y otra.

Intercambio de pareceres

"Me toca la moral, se me ha tratado como una p*** basura. No puede ser respeto para unos sí y para otros no", se quejaba en aquel momento considerando que a Rocío Flores se la trataba mejor que a ella por ser hija de quién es.

Comentarios que no le debieron sentar bien a la colaboradora que ha creado cierta tensión entre ellas. De ahí que cuando Dakota comentó uno de los vídeos que se emitieron en el programa de ayer sobre Olga Moreno, Rocío Flores estallara y manifestara su contrariedad por lo que estaba escuchando. Aunque fue comedida y no quiso entrar en más guerra: "No voy a contestar porque es entrar en su rol".

Discusión zanjada

Bastante tiene ella ya con el documental de su madre y si ha sido capaz de controlarse y mantenerse más o menos callada respecto a todo el revuelo que se ha montado en torno a su familia, está claro que Dakota no va a ser la que le saque de sus casillas.

“¡¿Qué rol?!”, preguntaba por su parte Dakota a la que no le importaba entrar en debate. Pero Rocío no entró al trapo y prefirió mantener silencio que es algo que se le da bastante bien. "Yo estoy hablando contigo perfectamente", quiso dejar claro Dakota. Pero el tema se zanjó ahí dejando claro que la tensión es más que evidente y que, en cualquier momento puede estallar el polvorín.

Defendiendo a Olga

Por su parte y al margen de Dakota, Rocío ha seguido fiel a la mujer de su padre y ha seguido defendiendo su actuación. Si en la última gala, Olga le pedía perdón a su hijastra por no haberle dado todos los besos que a lo mejor merecía por haberse centrado más en su hermano, ella le quitaba hierro y seguía apoyando a una persona que es tan importante en su vida.

“Me encantaría de verdad que las personas que están criticando a Olga por el hecho de hablar de su vida se hubiesen ido a la isla en las circunstancias de Olga, a ver si son capaces", comentaba durante el programa ante las continuas críticas que está recibiendo la concursante.

"Si Olga entra el año pasado, antes de esto, los que la atacan ahora estarían dando palmas con las orejas por las vivencias que Olga está contando, pero ahora no interesa... Se está currando el concurso de pleno", seguía defendiéndola asegurando que no le ha sorprendido nada de lo que ha dicho porque es la verdad.