Bronca monumental entre Carlos Alba y Lara Sajen en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

Supervivientes es un reality duro por el aislamiento lejos de tu país, por el hambre, por las picaduras de insectos, por dormir en el suelo, por la falta de higiene, por los temporales… pero también por la convivencia. Compartir unas condiciones extremas con gente que apenas se conocen puede ser más duro que cualquier otra cosa. Las tensiones y las broncas parecen casi inevitables.

Una de las últimas la han protagonizado Lara Sajen y Carlos Alba que cada vez tienen más puntos de fricción. Lara comentó a sus compañeros que el chef iba hablando mal de ellos a sus espaldas y él que lo escuchó no se quedó callado.

“A ver cuánto te dura que estás peleada con todo el mundo", le espetó a su enemiga. "Peleada porque digo las cosas de frente, no como tú que eres un cagado", le respondió ella que no es de las que se achantan.

Pidiendo explicaciones

"Hablas de Melyssa, de Gianmarco, de Olga... de todos hablas mal", continuó acusando Lara. "Lávate la boca con jabón. Dios sabe lo que hago yo y lo que haces tú", le respondió Carlos que acabó marchándose de donde estaban discutiendo para no empeorar las cosas. Pero la cosa no terminó ahí.

Melyssa, que fue una de las que escuchó su nombre en esas acusaciones, quiso hablar con el implicado. “Si es verdad es muy feo porque si yo doy mi amistad la doy de verdad", le dijo y, fue entonces cuando el concursante estalló y soltó un crudo: "¡Me quiero ir del programa!".

Carlos estalla contra Lara y amenaza con abandonar el programa 😱 #TierraDeNadie7 https://t.co/MJRsbqYY28 — Supervivientes (@Supervivientes) May 25, 2021

Algo que se dice en caliente, pero que todos sabemos que no va a suceder. “Me peleo por decir la verdad. Tú no te peleas porque eres un p*** falso", siguió atacando Lara que no estaba dispuesta a dejar pasar el tema.

“¡Me ha dicho p***! ¡Me ha dicho p***! Estoy casado y a mí no me tiene que faltar el respeto. Me ha dicho p*** falso y eso no se me dice", rebatió Carlos ya visiblemente enfadado por el camino que estaba tomando la discusión. Por cierto, que no todos entendemos qué tiene que ver estar casado con todo esto.

Lo que parece claro es que no va a haber una buena relación entre estos dos concursantes que no es el primer momento tenso que protagonizan. Habrá que ver de qué lado se posicionan el resto de compañeros.

De momento, parece que Gianmarco Onestini no le va a tener mucha simpatía después de haberse quedado con su desayuno. Y que se prepare Carlos cuando vuelva a España y tenga que responder a la polémica de sus mensajes, siendo un hombre casado, a mujeres como Alexia Rivas o Marta López, la chica de Kiko Matamoros.