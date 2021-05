Este es el papel de Lady Gaga en el reencuentro de ‘Friends’

Mucho se ha hablado en los últimos días del esperadísimo reencuentro de todo el elenco de Friends. El regreso de una de las series más míticas en la historia de la televisión podrá verse desde mañana 27 de mayo en HBO España, en un estreno simultáneo con Estados Unidos.

Dentro de la expectación por el estreno, el foco estaba puesto en las apariciones estelares que podremos ver en Friends: The Reunion. Artistas musicales de la talla de BTS, Justin Bieber o Lady Gaga, el exfutbolista David Beckham o Cara Delevingne participarán de diversas formas en el evento, pero aún no conocíamos de qué manera lo harían.

Cantará un tema muy recordado

A pocas horas del gran momento, empiezan a desvelarse algunos detalles sobre lo que veremos en pantalla. Según ha informado Pop Crave, Lady Gaga se unirá a la actriz Lisa Kudrow (intérprete de Phoebe Buffay) para cantar el mítico Smelly Cat.

La canción es obra del propio personaje y aparece varias veces a lo largo de la trama de Friends. La primera de ellas, curiosamente, se produjo en forma de otro cameo: el de la líder de Pretenders, Chrissie Hynde.

La popularidad de Smelly Cat ha sido ocasionalmente comparada con la que obtuvo el tema principal de la serie, I'll Be There For You. Por tanto, es ya otro himno de toda una generación que estamos deseando escuchar en la voz de Gaga. ¡En breve saldremos de dudas!