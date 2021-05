George Michael entra en el club de Madonna, Michael Jackson o... Mari Trini: la lista de LOS40 hace 25 años

Hacía casi un año, desde Alejandro Sanz con La Fuerza del Corazón, que ningún artista irrumpía en lo más alto, entrando a la lista directamente al Nº1 y ha sido George Michael el siguiente, uniéndose así a un selecto club de intérpretes que lo han conseguido desde que se inició la lista de Los 40 Principales.

Los precedentes de esta hazaña los sentaron nombres tan distinguidos como Michael Jackson con Black or White, Madonna con Like a Virgin, y otros nombres como U2, Eros Ramazzotti, Mecano, Sergio Y Estibaliz o Mari Trini, que lo logró en 1972, con Yo No Soy Esa.

El británico ya ha conseguido estar en lo más alto de los Principales con Jesus to a Child, el primer sencillo de su gran álbum Older, y repite con Fastlove, una canción antagónica, llena de ritmos funky, incluido un sampler del hit Forget Me Nots del 82; y que, a diferencia de la anterior, dedicada a Anselmo, "el amor de su vida", hace apología del amor perecedero y las relaciones efímeras. Acompaña a este Nº1 un videoclip seductor y elegante, dirigido por el mismo equipo que hizo el de Back for Good para Take That u otros para Jamiroquai, Eros Ramazotti o Terence Trent D'arby.

No podemos olvidar dar un repaso a otras interesantes novedades que hay en la lista de esta semana, empezando por Gloria Estefan, que ha creado este épico Reach, que entra al puesto 10, como una de las canciones oficiales de los Juegos Olímpicos de este verano de 1996 en Atlanta, o el regreso muy combativo de Celtas Cortos, con No nos podrán parar, adelanto de su álbum En estos días inciertos...

Otros que presentan nuevo larga duración son The Cranberries, que han acelerado la cadencia y subido el volumen de sus amplificadores de guitarra en Salvation, que aterriza en el nº24, desde su esperado álbum nuevo, To the Faithful Departed.

Además de nuevos sencillos de discos que ya conocemos, a cargo de Alejandro Sanz, los británicos Blur, los rockeros Smashing Pumpkins o el catalán Sergio Dalma, no queremos pasar por alto a un joven puertorriqueño, que tiene ya en nuestra lista un single que apunta maneras para ser una de las canciones del verano. Se llama María y la interpreta Ricky Martin, un artista que lleva varios años buscando el éxito, como cantante y también como actor, y que debuta en los Principales con un ritmo y una letra altamente pegajosos, "1, 2, 3, un pasito p'alante..."

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

