El truco viral para que no se te desaten los lazos de las alpargatas que arrasa

Las altas temperaturas han llegado a nuestros termómetros y con ellas las ganas de sacar toda la ropa y complementos de verano de nuestros armarios. Pantalones cortos, tirantes, sandalias y, por supuesto, las imprescindibles alpargatas. Y es que este típicas calzado clásico también conocido como esparteñas o zapatillas de esparto han vuelto con fuerza desde el año pasado dispuestas a hacerse un hueco entre nuestros outfits.

Pese a todas sus ventajas (son cómodas, fresquitas, no pesan, combinan con falda y pantalón…) puede que haya algo que no te guste demasiado de este tipo de calzado y es que si usas los modelos que se atan desde el tobillos hasta la altura de la pierna que quieras, es probable que te hayas puesto un poco nerviosa intentado controlar que la lazada no se fuera cayendo y resbalando hasta terminar abajo del todo después de andar durante un ratito. Pues bien, ¡eso se acabó!

Ha sido una estilista llamada Erea Louro (@erealouro) quien a través de su Instagram ha compartido su sabiduría para desvelar que muchos estábamos atándonos mal las alpargatas y que esa era la única razón por la que se deshacían los nudos que habíamos realizado en los cordones. "Lo primero que hay que hacer es coger el lazo desde atrás y llevarlo hacia delante", comienza a explicar la experta en moda. "Metemos el pie por el círculo y ajustamos bien", dice antes de desvelar la segunda clave: "Es muy importante para que no se caigan que el primer cruce vaya hacia delante. Después cruzamos atrás y hacemos el lazo donde más nos guste." ¡Listo! Así de fácil y sencillo.

El truco perfecto para poder disfrutar de uno de los calzados estrella del verano y una de las tendencias del momento. Tanto que, hasta la mismísima Rosalía le dio este toque tradicional a los cordones de su propio diseño de las Nike AF1 Espardille. Habría que preguntarle si ella también comenzará a utilizar este truco viral a partir de ahora o si ya lo conocía.