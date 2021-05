El vídeo de Selena Gomez de pequeña que demuestra que ya era toda una artista

Selena Gomez es una de esas artistas que triunfan alrededor del mundo. Pero su faceta artística no ha surgido de la nada. Y es que desde que era una niña ya aparecía en diversos programas de televisión en los que poco a poco presentaba su talento al mundo.

La música también ha formado parte de su vida desde el principio. Prueba de ello es un vídeo que la propia artista ha publicado recientemente en sus redes sociales. ¡Ya apuntaba maneras!

En él, aparece la pequeña Selena frente a la cámara y con un croma de fondo en el que se van alternando diversas imágenes futuristas. Ella, con unas gafas de sol de lo más cool, aparece dándolo todo al ritmo de Don't Go Knockin' On My Door de Britney Spears. Este hit de la cantante vio la luz en el año 2000, por lo que todo apunta a que tenía unos ocho años aproximadamente.

Como era de esperar, el vídeo ha generado un auténtico aluvión de reacciones, no solo de sus fans, sino también de amigos y otros compañeros de profesión. El productor Tainy ha dejado unos emojis de llamas de fuego entre las respuestas, mientras que la actriz Amy Schumer ha dejado un "¡Para!" que deja claro que a ella también le ha invadido la ternura.

Nuestra protagonista se prepara ahora para el estreno de la serie que protagonizará: Only Murders In The Building. Según ella, se trata de una "tragicomedia" en la que "hay momentos que son serios, pero luego hay otros que son una auténtica locura". El proyecto llegará a Hulu el 31 de agosto, aunque quizás también aterrice en Disney+.

No cabe duda de que Selena es una artista que ha tenido siempre muy claro que la música es su mayor aliada. Hace poco se atrevía con su EP en español Revelación, con el que ha querido presumir de raíces hispanas. ¡Es toda una artista!