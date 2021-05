Malú desvela cuándo podremos ver su nuevo videoclip y “más sorpresas”

Malú pondrá fin el próximo 2 de junio a casi tres años de silencio discográfico en el que su vida ha cambiado radicalmente. En pareja y con una hija que se ha convertido en el centro de su existencia, la cantante ya está preparada para reactivar su carrera musical con Secreto a voces.

En apenas una semana llegará este esperado estreno del que la solista ha confirmado a través de su perfil oficial en redes sociales algunos detalles que no conocíamos hasta ahora: "No os lo había contado pero… el 2 de junio a las 22:30h también tendremos videoclip y más sorpresas!!! No queda naaaada!!!! #SecretoAVocesMalú".

Ya sabíamos que ese 2 de junio era el día elegido por la intérprete madrileña para estrenar la canción que dará el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto musical. Pero no sabíamos que ese era el día elegido también para el estreno de un videoclip en el que vemos a Malú entre las sombras rodeada cámaras y micrófonos en un escenario preparado para la ocasión.

La cantante llevaba sin lanzar nueva música desde hace un año cuando sorprendió a sus seguidores con una preciosa balada llamada Tejiendo alas. La artista apostó por una letra dedicada a todas aquellas mujeres que han sido madres o van a serlo. Inspirada por su pequeña Lucía (de la que estaba embarazada en ese momento), la cantante puso cuerpo y alma en la letra de aquel tema.

A partir de las 22:30 del próximo miércoles 2 de junio Malú volverá a la primera fila del panorama musical nacional. Su regreso era un secreto a voces y la madrileña ha disfrutado todos y cada uno de los pasos de su giro vital de 180º que culminarán con el estreno del videoclip de Secreto a voces y otras sorpresas.

¿Qué nos tendrá preparado la intérprete el próximo día 2?