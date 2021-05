Marshmello y Jonas Brothers ‘se cuelan’ en el metro para interpretar ‘Leave Before You Love Me’: ¡vídeo aquí!

Marshmello nos dio una grata sorpresa el pasado 21 de mayo cuando presentó su nueva colaboración. Se trata de Leave Before You Love Me, un tema en el que no podían faltar los mismísimos Jonas Brothers.

Con una letra de lo más romántica y un sonido retro muy especial, ambos artistas dan vida a una canción que perfectamente podría convertirse en la banda sonora de cada fin de semana. Pero ahora dicha canción cuenta con un videoclip.

Las imágenes que componen este clip dirigido por Christian Breslauer están protagonizadas por parejas que viven diversas situaciones. Por un lado están las que disfrutan del amor y, por otro, las que se han despedido de él tras una ruptura. Por ello, el vídeo nos muestra varias escenas, aunque todas parecen haber sido grabadas en la ciudad de Nueva York.

Una de las que más han gustado es en la que tanto los hermanos como el DJ se trasladan al metro para interpretar su tema. No solo se mueven por los vagones, sino que también se instalan en uno de sus pasillos para regalar su música a los transeúntes de la ciudad. ¿Te imaginas encontrarte a Jonas Brothers y Marshmello de camino al trabajo?

El lanzamiento del clip ha tenido una gran acogida entre sus fans. En tan solo unas horas, está a punto de alcanzar el millón de reproducciones (y no dudamos que lo consigan muy pronto).

Pero ésta no es la única buena noticia del trío de hermanos. Han anunciado su gira de verano por Estados Unidos, Remember This Tour, que pasará por 44 escenarios desde el 20 de agosto. De momento tendremos que esperar para saber si añadirán más continentes.

Lo que sí sabemos es que Joe, Nick y Kevin participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque no como deportistas. Pondrán voz a la canción que recibe el mismo título de la gira: Remember This. Se estrenará el 18 de junio y contará una historia de inspiración olímpica con imágenes de atletas. ¡No hay nadie que consiga frenar a Jonas Brothers!