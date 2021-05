Lucía Gil nos sienta en el diván para enseñarnos cómo volver a enamorarnos

Lucía Gil es uno de esos rostros que ha pasado a formar parte de muchos hogares por las múltiples facetas que desarrolla desde que era solo una niña. La hemos visto en series, la hemos escuchado en su carrera musical y ahora la vemos en La llamada, la obra de Los Javis que lleva tantos años en taquilla.

Es inquieta y le gustan los retos y de ahí que también haya decidido probar en la literatura. Se estrenó con Mientras dure el verano y parece que convenció porque acaba de lanzar su segunda novela: El planeta que inventemos.

Ahora que las enfermedades mentales están a la orden del día y la visita al terapeuta se ha normalizado, puede que muchos se identifiquen con esta historia que nos sentará en el diván junto a Julia.

Empieza el juego



Hay mucha gente que a veces tiene la sensación de que está viviendo una vida que no es la que le pertenece. Es lo que le sucede a Julia, la protagonista de la nueva novela de Lucía Gil. Lidera una empresa de organización de eventos que no va del todo bien.

Por si no tuviera suficiente con eso, es la encargada de organizar la boda de su amiga Daniela y su psicóloga no deja de repetirle que le falta autoridad. Todo cambia cuando un buen día entra al juego que le plantea su terapeuta. Cambia de look y de nombre para ser alguien que se parezca más a quien quiere ser realmente.

Sale con esa nueva personalidad y conoce a Manu, un músico con el que pasará la noche, aunque sin contarle toda la verdad. ¿Será el amor de su vida? Tal vez, el juego se le acabe yendo de las manos. Y desde luego, su vecino y su ex tienen algo que decir.

Una comedia con la que enamorarse. Aunque de lo que también tenemos ganas es de seguir enamorándonos de sus canciones. El pasado febrero lanzó Plástico y ya estamos esperando lo siguiente.