Edurne planta cara al machismo tras recibir críticas por el juego de De Gea en la Europa League

David De Gea no tuvo su mejor partido anoche durante la final de la Europa League y las redes decidieron apunta a su pareja, la cantante Edurne. El futbolista, que es portero del Manchester United, falló un penalti que supuso la victoria del Villareal y dejó a los británicos sin título.

Pero más allá del ámbito futbolístico, el no gol de De Gea saltó del campo a las redes sociales en forma de actitudes machistas. Después de que el portero no encajase entre los tres palos el balón, algunos usuarios de las redes volvieron a repetir el patrón que ya se ha vivido en varias ocasiones anteriores —para muestra, lo que le ha ocurrido reiteradas veces a Sara Sálamo— y no dudaron en señalar a Edurne como la culpable del error de este o en simplemente la nombraron para cosificarla.

"A De Gea solo le falta llegar al hotel y que a Edurne le duela la cabeza"; "El único gol que ha metido en su vida De Gea ha sido con Edurne"; "Lo único envidiable de la vida de De Gea es que se folla a Edurne"; "La vida está sabiendo ser justa con De Gea por tener a Edurne"; "Edurne es la única que ha visto a De Gea meterla" y una conversación simulada en la que Edurne mete prisa al portero para que llegue pronto a casa mientras él tiene que jugar la final de la Europa League, son solo algunos ejemplos de lo que se pudo leer en Twitter.

Edurne: ¿Qué haces? Estás tardando mucho.



De Gea: Jugando la final de la Europa League.



Edurne: Estoy sola en casa.



De Gea: ...pic.twitter.com/SkjaBB7X8B — El socorrista del fondo (@El__Socorrista) May 26, 2021

Edurne es la única que ha visto a De Gea meterla — JONATAN JSR 🌐 (@Jonatan_jsr) May 26, 2021

A De Gea solo le falta llegar al hotel y que a Edurne le duela la cabeza — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) May 26, 2021

Edurne trending topic

La repercusión de los mensajes que los usuarios de Twitter escribieron sobre la artista y su pareja fue tal que, al poco rato de fallar el penalti número 22 de la angustiosa tanda, Edurne se convirtió en trending topic en nuestro país, algo que la llevó a reaccionar de forma rápida.

Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo — Edurne (@Edurnity) May 26, 2021

"Una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo", tuiteó cantante después de leer el aluvión de menajes que corrían por las redes citando su nombre.

Solidaridad feminista con Edurne

La respuesta de la cantante no pasó inadvertida, y una parte de la comunidad de Twitter que no estaba de acuerdo con lo que se estaba leyendo sobre ella no dudó en mostrarle su apoyo de forma directa o indirecta.

Si vais a hacer tendencia a Edurne, hacedlo porque tiene 7 💿 en el mercado, ha participado en concursos, series, musicales...No ha parado de trabajar desde que la conocemos incluso en plena pandemia y embarazada y no por el rendimiento laboral de su pareja. Gracias. — Maribelius (@Maribel_1994) May 26, 2021

Edurne por De Gea, Sala Sálamo por Isco, Shakira por Piqué...y luego que si ni machismo ni feminismo.



Asco. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 27, 2021

Algunos fans optaron por tuitear los motivos reales que existen para que Edurne sea tendencia citando todos los discos que ha publicado a lo largo de su trayectoria y su labor en programas de televisión como La Voz y otros, como el político Gabriel Rufián, la apoyaron denunciando lo ocurrido y visibilizando el machismo que todavía existen en la sociedad.