Alba Carrillo lanza una comprometida pregunta a Rocío Carrasco que anticipa lo que puede ser una gran noticia

Rocío: Contar la verdad para seguir viva ha llegado a su fin. Por lo menos la docuserie. Las horas de entrevista en las que Rocío Carrasco ha ido desvelando su verdad, la que ha mantenido callada durante los últimos veinte años, han concluido. Ahora ya conocemos su testimonio, uno que ha convulsionado a la sociedad de nuestro país y ha hecho reflexionar a muchos sobre la violencia de género.

En este último capítulo explicaba que si ha dado este paso es porque está convencida de que ha perdido la posibilidad de recuperar a sus hijos, por lo menos a plazo corto. Nunca se sabe lo que deparará el futuro.

Pero que haya acabado la docuserie no significa que Rocío Carrasco vaya a desaparecer ahora. Nada más lejos de eso. Para empezar, en la conexión en directo que hemos visto en esta última entrega, ya aseguraba que habrá más. El miércoles estará nuevamente en plató para seguir contestando preguntas.

La que no ha contestado, de momento, es la que le ha hecho Alba Carrillo. Como buena amiga personal que es, ha abusado de la confianza para ponerla en un compromiso.

“Me vas a matar, pero te quiero hacer una pregunta. Primero quiero que estés feliz, quiero verte así, como te estoy viendo, y has hecho un comentario en el final del vídeo que me haría mucha ilusión. ¿Hay probabilidad de que me hagas tía pronto?”, lanzaba poniendo entre las cuerdas a su amiga.

Ahí es donde Carlota Corredera, experta en ganchos televisivos, que le gritaba de fondo: “El miércoles Rocío, el miércoles”. “Por lo menos mándame un mensaje”, le pedía Alba. “Yo te lo escribo ahora gordi, no te preocupes”, le aseguraba Rocío a su amiga.

Cambio sobre la maternidad

La pregunta de Alba estaba motivada por lo que hemos visto en el último capítulo de la docuserie. En un momento dado le preguntan si está preparada para tener más hijos. Ella asegura que le hubiera encantado tener más hijos. “No hubiese podido tener un embarazo normal y tranquilo”, admitía.

Rocío Carrasco: "Me hubiera encantado tener más hijos con Fidel" #RocíoVerdad12 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 26, 2021

“Yo creo que dicho todo lo que ya está dicho y contado todo lo que ya está contado y habiendo tocado fondo y habiendo tomado conciencia de que la vida es maravillosa y de que nadie tiene el derecho de hacerte lo que a mí se me ha hecho, yo creo que sí. Creo que ha habido un cambio significativo y he tomado conciencia de muchas cosas. El dolor no se va y curarme no me voy a curar de hoy para mañana o pasado y menos si siguen sucediendo situaciones, pero a lo mejor yo he tomado alguna decisión de para conmigo e intente ver las cosas de otra manera. No sé si lo conseguiré, pero al menos lo voy a intentar”, afirmaba. Y claro, ante esta respuesta, a Alba Carrillo le han surgido dudas.