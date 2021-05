La contundente frase con la que Rocío Carrasco acabó su documental

Rocío, contar la verdad para seguir viva llegó al final de la primera temporada con un último capítulo en el que la protagonista resurgió de las cenizas.

Rocío Carrasco confesó que, hablando de todo ello, por primera vez se ponía "por delante de mis hijos. Pero lo hago cuando ya sé que está todo perdido. Muy a mi pesar. No sé en un futuro, pero en un presente lejano, está perdido".

Aprovechó también para lanzar un mensaje a quienes estén viviendo lo mismo que ella: "Que no hagan lo mismo que yo. Que lo digan, que vayan a la puerta de quien pertenezca. Que lo digan, desde el minuto cero. Que no están solas".

Para acabar, le preguntaron si tenía miedo a un nuevo ataque por parte de Antonio David y su hija, a lo que respondió tajante: "Gracias a dios, el miedo se me va quitando. Porque eso es lo que él querría, que siguiera sin vivir. Pero no lo va a conseguir. De hecho no lo ha conseguido. Ha estado a punto. Pero no lo ha conseguido".

Y cerró con un: "Ya tiene que volver a florecer la persona que yo era".