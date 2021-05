El vídeo de Rauw Alejandro en la ducha que nadie esperaba

Rauw Alejandro está triunfando con su nuevo tema: Todo De Ti. Y es que su cambio de imagen días anteriores ya nos alertaba de lo que se venía. Y sí, era una nueva etapa musical del puertorriqueño.

Todo De Ti está protagonizado por una fusión de estilos que reúne algunas de las mayores influencias de Rauw. Nos traslada a la década de los 80 en Estados Unidos, en la que los sonidos disco y pop estaban casi en su mayor auge. Aunque nuestro protagonista le ha querido aportar también su toque urbano más personal.

Este tema es uno de esos que se meten en tu mente y habitan en ella durante días y días. Acabas, incluso, cantándolo en la ducha. Y si no que se lo digan al propio Rauw Alejandro, que ha compartido un vídeo en TikTok en el que precisamente nos "mete en su ducha" mientras lo da todo al ritmo de su nuevo hit.

El vídeo ha levantado pasiones entre los usuarios de esta plataforma. Por un lado están los que le declaran amor eterno, como Daniela Mateos: "Quiero casarme con este tío". Tati Ortega es otra que no ha podido evitar dejarse conquistar: "Toy enamorada weyyyy". Por otro lado están los que se han dado unas buenas risas. Celeste Tercero dice: "Yo pensando 'hasta se parecen' jajajajajaja y hasta que me fijé en el usuario". Harold Luengas añade: "No desperdicie el agua mijo". "Se parece a Rauw Alejandro", añade Vicente Bizama. El vídeo acumula más de un millón y medio de likes.

Todo De Ti es el número 1 del puertorriqueño. Y no lo decimos nosotros, sino Youtube. Se ha convertido en la gran tendencia musical de esta plataforma con casi 19 millones de reproducciones. Sin duda, todos estamos listos para esta nueva etapa del cantante.

De momento se desconoce qué es lo próximo que nuestro protagonista le ofrecerá a nuestros oídos. Lo que sí es seguro es que se convertirá en todo un éxito.

Y tú, ¿también has escuchado Todo De Ti en la ducha?