Ruggero nos habla del lado oculto de su nuevo disco

Hay canciones para todo. Están las que nos gusta escuchar cuando estamos felices, las baladas que nos rompen aún más el corazón cuando estamos tristes o las que nos recuerdan a un momento y una persona específicos. Están las que nos ponemos para hacer deporte o las que nos gusta escuchar cuando necesitamos un momento de relax.

Hay canciones que se convierten en una auténtica banda sonora, y el nuevo (y primer) disco de Ruggero es un claro ejemplo de ello. Su trabajo homónimo ha conquistado a sus millones de personas repartidas por todo el mundo.

Su repertorio está formado por diez canciones válidas para diversas situaciones. Pues bien, LOS40 ha charlado con el italiano para conocer ese lado oculto del disco que solo él conoce. El lado que desvela cómo vive el propio Ruggero todas y cada una de estas canciones y para qué situaciones las escucha. A continuación adjuntamos el tracklist de este disco para que entres en sintonía con lo que nos cuenta el artista. ¡Atento/a!

- La canción que jamás pensabas que ibas a escribir: "Yo creo que Mil Razones. Me gusta tanto... Bueno, me salió una buena canción".

- La que más te gusta: "Si Tú No Estás. Igual me gustan todas".

- La que te gusta escuchar cuando quieres un momento de relax: "Puede".

- De la que más orgulloso te sientes de haber creado: "Dos Extraños. Es otra de mis canciones favoritas".

- La que más difícil te ha resultado hacer: "Dime, pero porque tiene un estribillo muy arriba de lo que es el cantado. Tiene un falsete que la nota está en el techo. Se me complicó pero salió bien".

- La que más fácil te ha resultado hacer: "Casualidad. Es una canción simple que se hizo rápidamente".

- La que te hubiese gustado interpretar en otro idioma: "Creo que me quedo con Tú Conmigo".

- Una que pondrías en el contestador de tu teléfono: "Úsame".

- Una que usarías como despertador: "Tengo una alarma que la odio. Creo que pondría solo la intro de Gelato. Necesito algo fuerte para despertarme".

- La que te hubiese gustado interpretar con otro artista: "Me gustaría hacer Si Tú No Estás con otros artistas, como con Pablo Alborán o Carlos Rivera. Son dos artistas que vería muy bien en ese tema".

- La que pondrías de bandas sonora en una película romántica: "Pondría Dos Extraños pero en el momento de tristeza. Hay muchas canciones que pondría ser para una peli".

- La que te describe ahora mismo: "Úsame".

- La que no te describe ahora mismo: "Qué difícil... Creo que me quedo con Si Tú No Estás. Demasiado triste".

- La última que terminaste: "Fue Gelato, sí. No, no fue Gelato. Fue Mil Razones".

No hay duda de que Ruggero es todo un romántico. Prueba de ello es este álbum que acaba de lanzar y que cuenta una historia de amor en todas y cada una de sus fases. Él tiene claro que ahora está en la etapa de divertirse y pasarlo bien. ¿Quién sabe? Quizás pronto le defina una de esas canciones de su disco que se han convertido en toda una carta abierta a la persona que amas.

Sea como sea, lo que está claro es que el italiano llega dispuesto a seguir conquistando a personas alrededor del mundo con su música. Y tú, ¿qué canción elegirías para definirte ahora mismo?