HBO anuncia que Mr Big sí estará en la nueva temporada de Sexo en Nueva York

¡Buenas noticias para los fans de Sexo en Nueva York! Pese a lo que anunciado hace unas semanas, finalmente Mr Big se unirá a Carrie Bradshaw y sus amigas en la nueva temporada de la serie que está preparando HBO Max.

Según ha comunicado la propia Warner Media, Chris North se sumará a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, en los 10 nuevos capítulos de 30 minutos que Michael Patrick King está preparando y en los que, 17 años después de haberse emitido el último episodio en televisión, los espectadores podrán disfrutar viendo cómo Carrie, Miranda, y Charlotte continúan manteniendo una amistad ya entradas en los 50.

"Estoy encantando de trabajar de nuevo con Chris, ¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de Sexo en Nueva York sin nuestro Mr Big?", recalcó el productor ejecutivo de la seri considerando así que el "gran amor" de Carrie Bradshaw es uno de los pilares fundamentales de esta ficción.

De hecho, la historia entre el personaje de Chris North y Sarah Jessica Parker es el hilo conductor de las dos exitosas películas que se rodaron alrededor de Sexo en Nueva York, una con un título homónimo que se lanzó en 2008 y que se convirtió en la comedia romántica más taquillera del año y la siguiente, Sexo en Nueva York 2, que llegó en 2010 como un nuevo éxito en las taquillas.

Más tarde, aunque se barajó la opción de llevar a cabo Sexo en Nueva York 3 como tercera y última película de la saga de las glamurosas amigas neoyorquinas, esta se dio por cancelada en 2016 y no ha vuelto a haber más noticias sobre ella hasta que finalmente se ha anunciado no una tercera película, si no, una nueva temporada de la serie.

Una nueva temporada sin Samantha

La gran ausente de la que será la séptima temporada de la exitosa serie será la actriz Kim Cattral, quien no estará presente en el rodaje para encarnar a Samantha Jones, la exitosa relaciones públicas, dejando así al huérfano a su grupo de amigas.

Las actrices protagonistas de Sexo en Nueva York. / Getty

Lo que está por ver es cómo justificarán los guionistas la ausencia de esta impresionante mujer, y aunque algunos fans apuntan hacia la muerte del personaje o a un traslado a otra ciudad, el director de contenido de HBO Max, Clasey Bloys, dejó entrever en unas declaraciones concedidas a TV Line que simplemente podría haberse roto la amistad entre las protagonistas. "Sarah Jessica Parker y el escritor Michael Patrick King son las fuerzas creativas que están detrás de esta secuela, y no están tratando de volver a hacer Sexo en Nueva York", explicó el ejecutivo.

Bloys quiso enfatizar que "están tratando de contar una historia honesta sobre ser una mujer de 50 años en Nueva York. Así que todo debería sentirse como algo orgánico, y los amigos que tienes a los 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50". Así, todo apunta a que simplemente Samantha ya no formará parte del grupo de Carrie, Miranda y Charlotte...

Eso sí, aunque ellas no la echen de menos en la ficción, nosotros sí lo haremos.