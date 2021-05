Cara Delevingne comparte las fotos más divertidas de su participación en la reunión de ‘Friends’

Este 27 de mayo estaba apuntado en muchos calendarios y es que poder ver a la pandilla del Central Perk reunida de nuevo era un golpe a la nostalgia que no muchos querían perderse. Llevábamos tiempo hablando de este momento, del especial de Friends, y parece que no ha defraudado. Puede gustar más o menos, pero volver a ver a Rachel, Ross y compañía juntos, quince años después, es algo con lo que muchos soñaban.

Además de ver a los grandes protagonistas se esperaba la visita de importantes personajes de la cultura popular como Lady Gaga, Justin Bieber, David Beckham o Cara Delevingne. La modelo no podía mostrar más entusiasmo horas antes del estreno en HBO.

“¿Podría estar más emocionada??? Ser parte de la reunión de Friends fue realmente un sueño hecho realidad”, aseguraba en sus redes sociales junto a un álbum de fotos personal de cómo vivió ese momento rodeado de actores y amigos que han vivido este momento con el mismo sentimiento de nostalgia que ella.

Una serie con la que crecer

Y es que, como confesaba ella misma, creció, “viendo el programa religiosamente y me siento muy afortunada de haber sido incluida en este increíble especial con un grupo tan increíble de personas”.

Un agradecimiento sincero pese a que el personaje que le tocó puede que no fuera el que más les hubiera gustado a muchos. “Tengo que ser el ARMADILLO DE VACACIONES. Se reirán, llorarán y sentirán que nunca se fueron ... no puedo esperar a que todos lo experimenten”, escribía. Muchos ya lo han experimentado. Y no sabemos qué es más surrealista, si su disfraz o el de Justin Bieber.

Sin duda, un especial que ha dado mucho que hablar, que nos ha dejado muchas anécdotas y que seguirá en boca de muchos en las próximas semanas. Y es que son muchas las generaciones que han quedado tocadas por esta icónica serie.